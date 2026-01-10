Navia supera por primera vez los 10 millones de euros en su presupuesto municipal y prevé inversiones por valor de de 1,5 millones

El Ayuntamiento de Navia ha dado un paso histórico con la aprobación de su presupuesto general para 2026, que por primera vez supera la barrera de los 10 millones de euros. En concreto, las cuentas municipales alcanzan los 10.070.000 euros en previsión de ingresos, un hito que, según subraya la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, se logra sin subir impuestos ni tasas municipales y que refleja "el dinamismo y la actividad del concejo".

El presupuesto, en términos globales, supone un incremento del 0,80 por ciento respecto al ejercicio de 2025, manteniendo una línea de contención del gasto, añade la regidora.

El capítulo que marca claramente el carácter del presupuesto es el de las inversiones reales, que experimenta un notable incremento del 24,4 por ciento y alcanza el 15,23 por ciento del total del gasto. Entre las actuaciones más destacadas figura la renovación y ampliación del paseo marítimo de Navia, con una inversión de 400.000 euros y cuyas obras comenzarán la próxima semana.

Especial relevancia tiene también la renovación, ampliación y digitalización del Museo de las Historias del Mar de Puerto de Vega, con una dotación de 167.000 euros y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026. La alcaldesa destacó que esta actuación "refuerza el papel del museo como espacio cultural y turístico de referencia, ligado a nuestra identidad marinera y al desarrollo económico local".

La esperada remodelación del exterior de la plaza de abastos

Otra inversión importante es la remodelación del exterior la Plaza de Abastos, con un presupuesto de 375.000 euros. El proyecto, que cuenta ya con ejecución técnica y está pendiente de la autorización de Patrimonio por su ubicación en el Camino de Santiago, advierte Fernández, "permitirá completar unas obras de impermeabilización paralizadas por problemas técnicos y ampliar las actuaciones para resolver deficiencias señaladas por los propios usuarios de los puestos".

En total, la partida de inversiones reales asciende a 1.533.515,46 euros, una cifra que la alcaldesa calificó como "clave para seguir mejorando infraestructuras y servicios sin comprometer la estabilidad económica del Ayuntamiento". A esta cantidad se sumarán las inversiones financiadas con cargo al remanente de crédito, que permitirán abordar el arreglo de caminos rurales y calles urbanas, mejoras en el alumbrado público y actuaciones en instalaciones deportivas muy demandadas por los vecinos.

Entre estas últimas se incluyen proyectos ya contratados a finales de 2025 y cuya ejecución comenzará este mes, como un primer lote de caminos y calles, la renovación integral de la instalación térmica del Complejo Deportivo Municipal para mejorar su eficiencia energética y la susitución de la cubierta del polideportivo de Puerto de Vega.

Los gastos, más contenidos

En el apartado de gastos, que se contiene, el presupuesto presenta una reducción general del 2,5 por ciento. Destaca especialmente el descenso del gasto de personal, que baja un 5,6 por ciento tras la asunción por parte del Principado de la gestión de la Escuela Infantil "Pinín". Aun así, este capítulo sigue siendo uno de los más relevantes y representa el 36,18 por ciento del total del presupuesto de gastos.

Los gastos corrientes en bienes y servicios también se reducen, en este caso un 0,70 por ciento , y suponen el 45,44 por ciento del total. En sentido contrario, crecen las transferencias corrientes, que aumentan un 10,30 por ciento. En esta partida se incluyen las subvenciones a entidades, familias e instituciones sin ánimo de lucro, así como las prestaciones vitales básicas de los Servicios Sociales, reforzando el componente social de las cuentas municipales.