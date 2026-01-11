Buscan a un pescador de 54 años en la costa de Coaña cuya pista se perdió el sábado por la tarde: "Si cayó en la Cuevona igual tarda días en aparecer"

Juan Carlos Suárez salió a pescar y no volvió. Varios efectivos buscan desde el sábado a este avilesino de 54 años en la zona de Punta de Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza, en Coaña. Su coche apareció a unos 300 metros de donde fue a pescar. No respondía al móvil. Su familia se puso en lo peor y dieron aviso al 112.

El desaparecido, residente en Avilés junto a su mujer y sus hijos, es aficionado a la pesca desde joven y acude con regularidad a la zona donde desapareció. Comparte afición son su tío, Manuel Mendez, que no tardó en ir en su búsqueda cuando vieron que no regresaba a casa. "Revisé bien con la linterna porque si resbala puede caer al agua, pero siempre queda algún objeto", explica este familiar que está convencido que lo sucedido fue un accidente porque a su sobrino no le faltaba experiencia. "Si cayó en la Cuevona, como la llamamos nosotros, igual tarda días en aparecer", asegura. Un dron va a revisar este domingo la cueva.

En un primero momento, tras el aviso a Emergencias, se desplazaron a la zona bomberos del parque de Barres, Grupo de rescate, Unidad de Drones, Unidad Canina y al jefe de zona para iniciar la búsqueda del pescador. Paralelamente se informó a la Guardia Civil que envió patrullas al incidente y también a Salvamento Marítimo que envió su helicóptero Helimer para rastrear el lugar y la embarcación Salvamar.

Los efectivos estuvieron rastreando los acantilados hasta la media noche, pero dadas las condiciones meteorológicas adversas, a las 00.04 horas, se suspendió el rastreo que se ha reanudado a primera hora de esta mañana.

Dispositivo de búsqueda

El operativo que coordina el SEPA se está realizando por tierra, mar y aire. A primera hora ha estado sobrevolando la zona el helicóptero de la Guardia Civil al que ha relevado la aeronave medicalizada de Bomberos de Asturias con el Grupo de Rescate. Está previsto que cuando termine su autonomía, finalizada la intervención de los helicópteros, les dé el relevo la Unidad de Drones del SEPA para rastrear minuciosamente los acantilados.

En el mar se encuentra trabajando la embarcación de Salvamento Marítimo y la patrullera de la Guardia Civil y a estas se sumará la ERIE acuática de Cruz Roja.

En las inmediaciones de la localidad de Loza se instalará el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del SEPA a cuyo frente se encuentra el jefe de Zona Noroccidental desde donde se dirigirá el dispositivo. La búsqueda por tierra se ha dividido en 5 sectores, en línea de costa y hacia el este. Al PMA también se sumará un técnico del área de Bomberos del SEPA y un técnico del departamento de Protección Civil del área del 112 Asturias.