La búsqueda desesperada de "Juancho", el pescador que tratan de localizar con "un impresionante despliegue" en Coaña: "Tuvo que ser un accidente"

El coañés Juan Carlos Suárez, más conocido como Juancho, no falló este sábado a su cita con la pesca, su pasión desde niño. Como era costumbre, envió un vídeo a familiares y amigos dando cuenta de su situación en las inmediaciones de Punta Engaramada, en la costa de Loza (Coaña). Sin embargo, algo se torció y no regresó a casa. Al atardecer, su familia dio la voz de alarma y se puso en marcha un impresionante despliegue, por tierra, mar y aire, para dar con el pescador, de 54 años.

Natural de Medal, donde vive su madre y su hermana, Suárez reside en la actualidad en Avilés. Está casado y tiene dos hijos. Regenta una empresa de construcción, pero siempre que puede se escapa a pescar. En Coaña están acostumbrados a verlo cada fin de semana. Además, suele dar cuenta de su actividad en redes sociales y foros de pesca, donde muestra su buena maña en las peñas de la zona.

FOTOS: Búsqueda de un pescador desaparecido en la costa de Coaña / T. Cascudo

"En esto de la pesca lo metí yo. Es un auténtico fiera, listo, incansable. Sabe lo que hace y tiene los mejores aparejos, así que tuvo que ser un accidente", señala su tío Manuel Méndez. Méndez, conocido por sus años al frente del bar El Sotanillo, de Navia, fue de los primeros en salir a buscar a Suárez. Al ver que no llegaba y ser consciente de la preocupación de su familia, se fue con su hermano hasta la punta Engaramada.

"Lo llamé y el móvil daba señal, pero no cogía, así que fuimos hasta allí. Vimos el coche y bajamos abajo, que es un sitio para bajar de noche horrible. Revisamos todo bien con la linterna. El paso de arriba está muy resbaladizo y si cae en la Cuevona igual tarda días en aparecer", señalaba a primera hora de la mañana de este domingo, demostrando ser buen conocedor de la zona. El tío del desaparecido estuvo en todo momento acompañando a los equipos de rescate.

Día de marejada

Cuenta Méndez que el sábado "había bastante mar, pero allí no había problema porque son mareas muy cortas". De hecho, cuando él bajó en busca de su sobrino estaba la marea llena "y no llegaba allí la mar". Después de ir a punta Engaramada, recorrieron otras zonas habituales de pesca. La alcaldesa de Coaña, Rosana González, muestra el pesar por la desaparición de este pescador, al que conoce desde niña. Explica que tanto él como sus tíos son los que mejor conocen la costa de Coaña.

"El despliegue de medios es impresionante, pero de momento no hay ningún avance. Todos los dispositivos siguen rastreando, pero ya las horas empiezan a pesar a la familia", señaló la primera edil pasadas las cinco de la tarde de este domingo. "Juancho es un perfecto conocedor de la zona", señala la alcaldesa, que en todo momento ofreció su apoyo a la familia y a los medios desplazados a la zona.

Tania Cascudo

Cuerpos de rescate

Sobre el terreno trabajan todos los cuerpos de rescate. Coordina el dispositivo el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que desplegó a efectivos de bomberos de los parques de Barres, Tineo y La Morgal, al Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones, así como el Puesto de Mando Avanzado. También el helicóptero de los bomberos sobrevoló la zona, relevándose con el Helimer de Salvamento y el de la Guardia Civil, que tuvo noticia de la desaparición del hombre en torno a las seis de la tarde del sábado. La Benemérita no solo cuenta con la intervención de su servicio aéreo, sino que ha desplegado en la zona personal del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), del Servicio Marítimo a bordo de la patrullera “Río Tormes”, además de cinco patrullas de Seguridad Ciudadana del Noroccidente.

También se movilizó a las ERIES (Equipos de Respuesta Inmediata de Emergencias) de rastreo y acuática de Cruz Roja y a los voluntarios de Protección Civil de Navia. En el dispositivo también participa el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón, que envió a la patrullera Salvamar y al helicóptero Helimer para dar relevo a las aeronaves del SEPA y Guardia Civil.

El rastreo se prolongó el sábado hasta la medianoche pero, dadas las condiciones meteorológicas adversas, se suspendió en torno a las 00:00 horas. Se reanudó a primera hora de la mañana del domingo, cuando se instaló en Loza el puesto de mando avanzado del SEPA para dirigir este dispositivo. Señala el SEPA que "la búsqueda por tierra se ha dividido en cinco sectores, en línea de costa y hacia el este".

Mal inicio de año

Junto a los profesionales están los vecinos, muy afectados con esta nueva tragedia que sacude al concejo de Coaña. Cabe recordar que en 2025 el concejo vivió el suceso en la ganadería Cancello, en el que perdieron la vida tres personas y otras tantas resultaron heridas. En noviembre, falleció un joven de 27 años que trabajaba en labores de mantenimiento bajo una línea de alta tensión. El suceso tuvo lugar en Trelles, si bien el fallecido no era del concejo. Y ahora, Coaña comienza el año con la desaparición de este conocido y querido pescador.