Este es el extraño tiburón que apareció en la playa de Luarca

La playa de Luarca amaneció estos días con una presencia que no suele frecuentar la orilla ni el imaginario cotidiano de los vecinos. Entre la arena apareció el cuerpo de un tiburón de aguas profundas, un animal acostumbrado a vivir donde la luz no llega y donde la presión aplasta cualquier forma de vida no preparada para ello.

El hallazgo fue recogido por Luis Laria, fundador de la Cepesma, entidad con sede en Valdés y conocida por su labor en defensa del medio ambiente y la investigación de la fauna marina.

"Hemos recogido este ser tan increíble en la playa de Luarca", relató Laria, todavía impresionado por el encuentro. Y no es una exageración periodística. El ejemplar pertenece a la especie Centroscymnus coelolepis, conocido como tiburón foca, un animal capaz de vivir a profundidades de hasta 3.500 metros. Allí abajo, cada centímetro cuadrado de su cuerpo soporta una presión equivalente a 350 kilos.

Imagen de primer plano del animal- / Luis Laria

"Increíble… sí", opinó el investigador, consciente de que el dato por sí solo cuesta imaginarlo. "¿Os imagináis vivir con 350 kilos de peso en cada centímetro cuadrado de vuestro cuerpo?", preguntó Laria en sus redes sociales. La comparación sirve para aterrizar una realidad extrema: mientras los humanos vivimos bajo una sola atmósfera de presión, este tiburón se mueve con naturalidad en un entorno que multiplicaría esa carga por 350.

Necropsia para saber más

Desde la Cepesma explican que el animal será sometido a una necropsia este domingo. El objetivo es doble: conocer la causa de la muerte y tratar de reconstruir cómo un habitante habitual de las grandes profundidades terminó varado en la costa occidental asturiana. "Nos interesa saber la razón de su muerte y de cómo pudo llegar a nuestra costa", señaló Laria, subrayando el valor científico del hallazgo.

Pero hay también una lectura divulgativa y casi pedagógica que el investigador valdesano quiso destacar. "Si tenéis hijos, leerles este texto", propuso. No como una anécdota más. sino como una puerta de entrada para explicar la presión oceánica y las condiciones extremas en las que viven algunos seres del planeta. "Nosotros tenemos una atmósfera en superficie; caminando ya nos pesa el cuerpo y nos cansamos. Imaginad eso multiplicado por 350", recordó.