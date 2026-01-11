Un nuevo festival irrumpe en el Occidente: llega "Maixeira" una propuesta itinerante que reivindica la cultura del maíz

Una de las apuestas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ceder Navia-Porcía es mostrar una nueva mirada al Parque Histórico del Navia a través del maíz. No en vano, en este territorio, en concreto en Tapia, fue el primer lugar de Europa donde germinaron las semillas de este cereal. Por eso se ha elegido el municipio tapiego para celebrar la primera edición de "Maixeira", un festival cultural itinerante que se estrenará a finales de mes.

Fue el almirante Gonzalo Méndez de Cancio quien trajo desde América las preciadas semillas a su casa tapiega. "El maíz cambió el paisaje, la cocina y la vida rural del Occidente asturiano", señalan desde el Parque Histórico. "Tierra del Maíz nace para convertir esa historia y ese legado en una experiencia viva: rutas, patrimonio, sabores, saberes y encuentros con la gente que mantiene la memoria en pie", apuntan. Es decir, una oportunidad para conocer desde hórreos, paneras y cabazos a recetas compartidas por este territorio conformado por nueve concejos (Tapia, El Franco, Coaña, Navia, Villayón, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime).

Música y talleres

Cuentan los promotores que Maixeira es "un festival de maíz, comunidad y tradición. Más que un evento, es un viaje:un evento itinerante, para visibilizar nuestra historia, cultura y tradiciones". Explican que cada año la cita recalará en uno de los nueve concejos del Parque empezando por Tapia, "donde llegó el primer barco con maíz al Occidente de Asturias". Habrá "música en directo, artesanía, talleres y gastronomía que celebran lo mejor de lo local, combinando raíces y creatividad".

La palabra Maixeira incluye la raíz de maíz y también el término "xeira" que en gallego-asturiano recuerda aquellos "días de trabajo colectivo, cuando el pueblo se junta, colabora y comparte".