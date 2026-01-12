La banda coañesa El Trasno rinde tributo a Xuacu Amieva: "Es un referente; abrió el camino a todos los que están hoy en día"

El séptimo premio "Trasno", concedido anualmente por la banda coañesa El Trasno, recayó este fin de semana en el gaitero Xuacu Amieva por ser "todo un referente dentro de la música y la cultura tradicional asturiana". El galardón se entregó en una gala celebrada en el restaurante Casa Xusto, de La Caridad (El Franco).

Este premio de El Trasno sirve para "reconocer a aquellas personas y colectivos que trabajaron y trabajan por el mantenimiento, proyección, desarrollo y difusión de la música tradicional en Asturias". La última edición recayó en la cantante Mari Luz Cristóbal y antes se homenajeó al investigador Xosé Miguel Suárez, al Festival Intercéltico d'Occidente o la banda Os Ribanavia, entre otros.

Xuacu Amieva con el premio. / Azucena García Villamil

De investigador a maestro

La formación musical comenzó el acto con un repaso a la trayectoria de este músico nacido en El Mazucu (Llanes) y que se ha convertido "en una de las figuras más reconocidas del panorama tradicional musical de Asturias". Dieron cuenta de su labor investigadora, recuperando melodías o instrumentos, un trabajo que le ha valido para contar con uno de los archivos más completos de melodías populares para gaita. También se puso de relevancia su labor como "maestro de maestros", reivindicando su papel como formador.

Precisamente uno de sus alumnos, Javier Tejedor, es quien capitanea la banda El Trasno. Señaló Tejedor que a Amieva le tiene un cariño especial por ser su primer maestro: "En el mundo de la gaita para mí es el mayor referente, fue quien cambió el sonido del instrumento, el primero que regló la enseñanza, quien tuvo la primera escuela de gaita...Abrió el camino a todos los que están hoy en día. Para mí es el gaitero del pueblo, alguien que llega a todo el mundo y que crea música que la mayor parte de los gaiteros pueden tocar y, por eso, su música es tan importante para el mundo de la gaita".

Asturias en el corazón

"Me impresiona mucho este homenaje", señaló Amieva, que aplaudió la labor que realiza la banda El Trasno. "El tiempo pasa rápido, pasaron cincuenta años en un momento", dijo el gaitero, que dejó claro que siempre tuvo muy claro dónde estaban sus raíces. Tanto su labor investigadora como formadora se desarrolló sin dejar a un lado "ese sentimiento asturiano".

"Cuando empecé a dar clases y a enseñar a tocar la gaita, siempre tuve presente que no era un instrumento cualquiera, no era la trompeta o la guitarra, la gaita tiene una connotación muy importante de lo que es Asturias y la cultura asturiana. Cuando ensayaba a mis alumnos en aquella escuelina del Naranco procuraba extender mi docencia no solo al instrumento, sino tratar de que fueran asimilando toda la cultura que había alrededor", precisó. Concluyó su discurso dando las gracias a la banda coañesa por la labor desarrollada y les animó a seguir luchando por la cultura y la música tradicional.

El acto, además de espicha, incluyó la actuación del grupo de pandereteras Clandestías, el grupo La Movida y también de la banda de gaitas anfitriona.