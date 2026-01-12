Hallan la caña del pescador desaparecido en Coaña: los buzos de la Guardia Civil la encontraron en el agua y plegada

La caña de pescar de Juan Carlos Suárez, "Juancho", apareció esta mañana sin desplegar y en el agua en las inmediaciones de su lugar habitual de pesca, un detalle que ha añadido inquietud a la investigación y que centra ahora la atención de los equipos de búsqueda en el entorno de Punta Engaramada, en la parroquia de Loza, en el concejo de Coaña.

El amplio dispositivo que está trabajando en la zona permanecía atento desde primera hora y han sido los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil quienes han encontrado la caña. Suárez, de 54 años, natural de Medal, vecino de Avilés y conocido como "Juancho", es un experimentado pescador. Conoce la zona y, según fuentes cercanas a la familia, su caña apareció sin desplegar, algo que ha podido confirmar este periódico.

Este punto podría avalar la teoría de que se cayó camino del pedrero donde quería situarse o cambiando de un punto de pesca a otro, aunque todo está pendiente de la investigación pertinente. Según añaden las mismas fuentes, no era habitual que Juan Carlos Suárez llevara el principal aparejo de pesca en la mochila, sino que lo portaba aparte, lo que hace pensar que, efectivamente, pudo caer accidentalmente por la zona.

Trabajo sin descanso

Esta tarde se trabajará sin descanso para dar con el paradero del desaparecido, ya que mañana,martes, la mala meterología prevista podría dificultar la búsqueda.

El pescador no faltó este domingo a su cita con la pesca, una afición que arrastra desde niño y que practica siempre que su trabajo se lo permite. Empresario del sector de la construcción, casado y padre de dos hijos, es una presencia habitual los fines de semana en los pedreros de Coaña. Antes de comenzar la jornada, como hacía de costumbre, envió un vídeo a su familia para indicar dónde se encontraba. Fue la última señal.

Vehículos, esta mñana, cerca del puesto de mando, en el centro de Loza. / Ana M. Serrano

Esta mañana, amigos, familiares y su esposa se encontraban en el puesto de mando instalado en las cercanías de la iglesia de Loza, donde están estacionados vehículos de Bomberos de Asturias, Cruz Rojo, Protección Civil y Guardia Civil.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por los familiares. En el operativo participan además de su servicio aéreo, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Marítimo a bordo de la patrullera Río Tormes, varias patrullas de Seguridad Ciudadana del Noroccidente, bomberos de los parques de Barres, Tineo y La Morgal, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones, además de las ERIES de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil de Navia.