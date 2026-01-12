El fallo de este prestigioso premio de Cudillero, cada vez más cerca
El viernes se dará a conocer a los protagonistas de la Amuravela de Oro, el importante galardón que entrega la asociación "Amigos de Cudillero"
El próximo viernes 16, a las 12:00 horas, se hará público en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, el fallo de concesión de la cuadragésimo séptima Amuravela de Oro, un galardón de proyección internacional que concede anualmente la asociación Amigos de Cudillero.
Este reconocimiento distingue a personas o instituciones que hayan destacado por su labor "en favor de Asturias en general y, de manera especial, de la villa pixueta de Cudillero y su concejo, en ámbitos como el social, cultural, turístico, empresarial o en cualquier otro considerado de especial relevancia". En esta edición concurren un total de dieciséis candidaturas.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Amuravela de Oro se ha consolidado como uno de los galardones más reconocidos del Principado, ganando prestigio y popularidad desde su primera concesión en 1980 a Elvira Bravo, figura clave en la historia reciente de Cudillero, tal y como recuerda su actual presidente, Juan Luis Álvarez del Busto. A lo largo de los años, añade, el premio ha distinguido tanto a personas anónimas como a ministros y jefes de Gobierno, además de artistas, cineastas, empresarios, sindicalistas, cantantes, médicos, investigadores, escritores y políticos.
Un listado largo
El listado de entidades reconocidas incluye instituciones de relevancia como la Fundación Princesa de Asturias, Proyecto Hombre, el Regimiento Príncipe, la Universidad de Oviedo, la Guardia Civil, el Museo Marítimo de Asturias, el Centro Asturiano de México o la asociación Galbán, reflejo del amplio espectro social y cultural que ampara el galardón.
En la última edición fueron distinguidos el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, la compañía aérea Volotea y la Asociación de Mujeres Santana, de la localidad de San Juan, de Cudillero.
