El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos

La búsqueda en Coaña de Juan Carlos Suárez se está realizando con un despliegue inusual en cuanto a cantidad de medios utilizados. Tanto Guardia Civil como Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han echado el resto para tratar de dar con el pescador, con una cuantiosa relación de mandos y recursos humanos y materiales en la costa coañesa. "Es impresionante", aseguran autoridades locales.

El Puesto de Mando Avanzado de Bomberos de Asturias en Loza. | GUARDIA CIVIL / LNE / .

Al mismo tiempo, las dos principales instituciones implicadas en el despliegue han chocado en cuanto a la coordinación del dispositivo de rastreo y rescate. Tanto el SEPA como la Benemérita comunicaron que llevan el mando del despliegue, saliendo a flote con este rastreo una colisión de competencias que lleva meses sucediendo en operativos de búsqueda y rescate en Asturias y que no se termina de solucionar, según ha podido saber este periódico.

El SEPA desplegó en Loza (Coaña) el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se instala para coordinar los dispositivos de emergencias. Igualmente, en sus notas informando de la evolución del rastreo ha recalcado reiteradamente que lleva la coordinación del rastreo. Algo que, por contra, rechazan desde la Guardia Civil, donde defienden que en estas búsquedas ellos son quienes asumen el mando.

Como resultado, en Coaña se ha producido un amplísimo despliegue de medios por parte y parte, surgiendo, según ha podido saber este periódico, algunas fricciones de coordinación entre ambas instituciones, aunque logrando finalmente, no sin alguna discusión, ponerse de acuerdo para cuestiones básicas como los turnos de vuelo de los helicópteros del SEPA, de la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo.

Fuentes de la plantilla del servicio de emergencias dependiente del Principado de Asturias reiteran que "es algo que lleva tiempo pasando cada vez" que toca un dispositivo de rescate, ya sea en montaña o en la costa, en el que la Guardia Civil, que es un cuerpo de seguridad dependiente del Estado, comparte espacio con ellos. Chocan, advierten, diferentes protocolos o formas de actuar y las escalas de mando, e incluso no se comparte "toda la información".

A resultas se generan, como en Coaña, dos mandos paralelos en el despliegue, y no uno único y coordinado. Cada parte esgrime sus argumentos. Así, desde la Guardia Civil alegan en base al protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de personas desaparecidas. Desde el SEPA, sin embargo, entienden que por encima de un protocolo está una ley orgánica, como es el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que concede competencias al Gobierno autonómico.

El protocolo que esgrime la Benemérita entra en colisión con las competencias autonómicas que defienden desde el SEPA, toda vez que establece, respecto al dispositivo de búsqueda de desaparecidos, que "la dirección del mismo será asumida por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no por otras instituciones de carácter autonómico o local, público o privado, que participen o colaboren con el mismo". Igualmente, desde el Instituto Armado señalan que "detrás de cada desaparición hay una investigación policial que puede derivar en una judicial", algo que obliga a su dirección de las tareas.

Pero fuentes de la plantilla del SEPA se refieren al Estatuto de Autonomía como norma superior a cualquier protocolo o instrucción del Ministerio. Y esgrimen las competencias que les otorga en materia de protección civil, también en base a leyes asturianas posteriores como la de Bomberos o la de creación del SEPA.

En este sentido, defienden las mismas fuentes de la plantilla de Bomberos de Asturias, hay que distinguir "entre seguridad ciudadana y protección civil", entendiendo que hay veces que ambos campos se solapan. "Todo lo que sea seguridad ciudadana, lo asumen los cuerpos y fuerzas de seguridad; todo lo de protección civil, es nuestra competencia", argumentan desde los bomberos.

En este sentido, entienden que la mayoría de rastreos y rescates de personas entran dentro del campo de protección civil, al no concurrir circunstancias delictivas o criminales, como es el caso de los accidentes como el que presumiblemente pudo sufrir el pescador de Coaña. Eso sí, dejan claro que "en el momento en el que hay indicios o circunstancias criminales, es la Guardia Civil quien tiene que asumir el mando y entonces es el SEPA al que le toca apoyar y no coordinar".

A la espera de solución

Con todo, aunque la situación haya alcanzado fricciones especialmente intensas con el operativo de búsqueda del pescador desaparecido en la costa coañesa, esta circunstancia conflictiva no es nueva y ya lleva varios meses sucediendo que en algunos dispositivos de rastreo SEPA y Guardia Civil actúan con mandos prácticamente paralelos.

El balón parece estar ahora en el tejado de los dirigentes políticos de las Administraciones, sobre todo Principado y Delegación del Gobierno en Asturias, de quienes dependen ambas instituciones y que no han conseguido o no han podido por ahora desenmarañar esta situación y tomar una decisión que lime asperezas entre SEPA y Guardia Civil y engrase la existencia de una coordinación total con mando único de cara a todos los dispositivos de búsqueda y rescate que suceden en territorio asturiano.