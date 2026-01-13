La Fundación Edes impulsa un obrador sostenible en Tapia para crear empleo inclusivo y dinamizar el medio rural

La Fundación Edes da un nuevo paso adelante en su proyecto social y laboral con la creación de un obrador sostenible en la finca municipal de El Cabillón, en Tapia de Casariego, una iniciativa que refuerza la actividad de la entidad y amplía las oportunidades de empleo y formación para personas con discapacidad en la comarca.

El proyecto quedó formalizado este lunes con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional, suscrito por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

El acuerdo cuenta con una subvención directa de 120.000 euros con cargo al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial y permitirá la rehabilitación integral de un inmueble cedido por el Ayuntamiento, la modernización de las instalaciones y el aprovechamiento de excedentes agrícolas procedentes de la actividad ecológica que ya se desarrolla en la finca.

El objetivo es doble: mejorar los servicios de la fundación y avanzar en la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo o riesgo psicosocial, al tiempo que se contribuye a fijar población en el medio rural.

Por la izquierda, Marcos Niño, Gimena Llamedo, Pedro Fernández y Antonio García, durante la firma del convenio, en Tapia. / Ana M. Serrano

El director de la Fundación, Antonio García, explicó que la actuación se centrará en una parte del edificio que llevaba años sin mantenimiento y que presenta importantes necesidades de adecuación. La reforma permitirá "ganar nuevos espacios para las actividades de la fundación y del centro educativo, así como crear una cocina que dé servicio diario a las personas que comen en el centro".

Según detalló, el proyecto nace con vocación de "generar oportunidades reales de empleo" para las personas con discapacidad. El planteamiento contempla, además, una doble funcionalidad:

"Por un lado, la elaboración de menús diarios, con posibilidad de reparto a domicilio, una demanda creciente en el territorio; y por otro, la transformación básica de productos agroalimentarios ecológicos y de kilómetro cero, a los que se podrá dar valor añadido y comercializar localmente".

Sin ser competencia

El responsable de Edes subrayó que la iniciativa no busca competir con otros obradores ya existentes en la zona. "Nuestro objetivo es generar redes y apoyos y contribuir al desarrollo del territorio", señaló y avanzó que la fundación ya trabaja con una empresa especializada que asesora tanto en la parte técnica de la instalación como en el modelo de gestión.

"No somos empresarios, nuestra vocación es crear oportunidades, y para eso necesitamos alianzas que garanticen un servicio de calidad", apuntó.

Durante la visita institucional a las instalaciones, en la que participaron también el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y el alcalde de Tapia, Pedro Fernández, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó el valor del trabajo que realiza Edes.

"Este es un proyecto para seguir mejorando su labor y para que las personas usuarias sean protagonistas de sus propias vidas", afirmó. En su intervención, recalcó que organizaciones como la tapiega "no son nombres, sino proyectos de vida" y que iniciativas de este tipo pueden cambiar el futuro de las personas más vulnerables y, con ello, "contribuir a mejorar Asturias y la comarca".

Un momento de la visita. / Ana M. Serrano

Llamedo puso especial énfasis en el carácter comunitario del obrador, que permitirá aprovechar la agricultura ecológica que ya se produce en la finca con la participación de usuarios y voluntariado, generando una nueva oportunidad de formación, empleo y sostenibilidad. Desde el Principado, añadió, se quiso conocer el proyecto "de primera mano y establecer una alianza estable con el Ayuntamiento y con Edes", de ahí la visita.

El Alcalde de Tapia, por su parte, destacó que es "un orgullo tremendo tener entidades como tenemos que hacen esta importantísima labor", además, agradeció al Principado la inversión, que revertirá, a su juicio, "en Tapia y en la comarca".

Otras inversiones

La jornada sirvió además para repasar otras inversiones autonómicas en el concejo de Tapia de Casariego, como la reforma del albergue municipal, con una ayuda de 200.000 euros cuyas obras finalizarán este verano, o la próxima apertura de la escuela infantil hasta los 3 años, prevista para febrero y que ya cuenta con once matrículas, según Llamedo.