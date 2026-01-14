El colegio de Cerredo exige una solución al "mal funcionamiento" de su caldera
La comunidad educativa denuncia que las bajas temperaturas en las aulas, que la semana pasada obligaron a cancelar dos días las clases, ya se dieron en cinco jornadas más durante este curso
El Colegio Público de Educación Básica (CPEB) de Cerredo, en Degaña, retomó este lunes su actividad lectiva tras haber tenido que suspenderla el pasado jueves y viernes, días 8 y 9 de enero, por no alcanzar las aulas la temperatura adecuada, establecida en 17ºC. No obstante, el profesorado y las familias del CEPB de Cerredo y también de la escuelina “Los Minerucos”, situada en el mismo edificio, pero con una caldera independiente, han manifestado en un escrito su “profunda preocupación y malestar” por una situación que aseguran que no fue excepcional, sino que a lo largo del curso se han encontrado con otras cinco jornadas con temperaturas en las aulas muy por debajo de lo recomendado, marcando el termómetro entre 11ºC y 13ºC.
Por ello, docentes y familias aseguran que lo ocurrido en la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad “no es un hecho aislado” y denuncian que es “una forma de funcionamiento deficitaria en la gestión y el mantenimiento del sistema de calefacción por parte del Ayuntamiento, que se repite en el tiempo y para la que no se están aplicando soluciones a tiempo”.
Apuntan que el equipo directivo del centro realizó reiteradas llamadas al Ayuntamiento para comunicar las incidencias y también registró escritos de forma oficial. Unos problemas que aseguran que ya se abordaron en el Consejo Escolar del 29 de octubre y que comunicaron al servicio de Prevención de Riesgos Laborales. “A pesar de todas estas actuaciones, el problema persiste en el tiempo sin que se haya dado una solución definitiva por parte del Ayuntamiento”, denuncian.
Por ello, exigen al Consistorio que adopte “soluciones eficaces y duraderas que garanticen que el centro cuente con una calefacción adecuada de manera estable”.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete