El colegio de Cerredo exige una solución al "mal funcionamiento" de su caldera

El Colegio Público de Educación Básica (CPEB) de Cerredo, en Degaña, retomó este lunes su actividad lectiva tras haber tenido que suspenderla el pasado jueves y viernes, días 8 y 9 de enero, por no alcanzar las aulas la temperatura adecuada, establecida en 17ºC. No obstante, el profesorado y las familias del CEPB de Cerredo y también de la escuelina “Los Minerucos”, situada en el mismo edificio, pero con una caldera independiente, han manifestado en un escrito su “profunda preocupación y malestar” por una situación que aseguran que no fue excepcional, sino que a lo largo del curso se han encontrado con otras cinco jornadas con temperaturas en las aulas muy por debajo de lo recomendado, marcando el termómetro entre 11ºC y 13ºC.

Por ello, docentes y familias aseguran que lo ocurrido en la vuelta al colegio tras las vacaciones de Navidad “no es un hecho aislado” y denuncian que es “una forma de funcionamiento deficitaria en la gestión y el mantenimiento del sistema de calefacción por parte del Ayuntamiento, que se repite en el tiempo y para la que no se están aplicando soluciones a tiempo”.

Apuntan que el equipo directivo del centro realizó reiteradas llamadas al Ayuntamiento para comunicar las incidencias y también registró escritos de forma oficial. Unos problemas que aseguran que ya se abordaron en el Consejo Escolar del 29 de octubre y que comunicaron al servicio de Prevención de Riesgos Laborales. “A pesar de todas estas actuaciones, el problema persiste en el tiempo sin que se haya dado una solución definitiva por parte del Ayuntamiento”, denuncian.

Por ello, exigen al Consistorio que adopte “soluciones eficaces y duraderas que garanticen que el centro cuente con una calefacción adecuada de manera estable”.