La guerra, las adicciones, el acoso, la salud mental o la violencia de género, en la presentación de este libro en Luarca

Esto no es solo un libro. Es un recorrido por la lucha y la superación de todo aquello que no queremos que caiga en el olvido. Con esa premisa, Miguel Granda Cué presenta este jueves, 15 de enero, a las 19.00 horas, su poemario "Requiem Aeternam" en la Casa de Cultura de Luarca, en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Valdés.

Publicado por Íbera Ediciones, el libro reúne 105 poemas. Unas letras escritas a lo largo de más de dos décadas, que abordan realidades tan presentes como la guerra, las adicciones, el acoso, la salud mental o la violencia de género. No desde la denuncia directa, sino desde la idea de resistencia y memoria. "No es señalar, es hablar de la lucha y de intentar robarle a la muerte unos minutos más", explicó el autor a este diario el paado septiembre.

Acompañantes en la presentación

El acto contará con la participación de Mar Villanueva, activista social, y del músico Richard de la Luz, en una presentación que busca ir más allá del formato habitual y convertir la poesía en un espacio compartido de reflexión.

"Requiem Aeternam" forma parte de una trilogía poética sobre el ciclo de la vida y ocupa un lugar especial dentro de ella: el del cierre, el de la memoria y la despedida.