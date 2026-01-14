Historia en la cuenca del Navia: licitado la millonaria obra que pondrá fin al peor tramo de la carretera que une Coaña con Grandas de Salime

El Principado ha dado el paso más decisivo y esperado para mejorar la carretera que comunica Coaña con Grandas de Salime y que estratégica para cuatro concejos del interior, a saber, Boal, Pesoz, Illano y el municipio grandalés. La cuantía de la licitación, 23.935.035 euros, habla por sí misma de la dimensión de un proyecto largamente esperado y amargamente exigido por los alcaldes socialistas (y la población) de los concejos principalmente afectados.

Con todo, la renovación del tramo de la AS-12 que une Doiras (Boal) y Xío (Illano) tendrá un plazo de ejecución de 30 meses, a los que se suma otra licitación paralela para la dirección de obra, valorada en 673.227 euros. En conjunto, la inversión supera los 24,5 millones de euros.

Una conexión estratégica

La A-12, conocida como corredor del Navia en el territorio, es la principal vía de comunicación entre la costa y el interior del noroccidente asturiano y conecta estos concejos del interior con servicio básicos que no tiene cercan, como el hospital comarcal de Jarrio.

Su estado y trazado han sido motivo de queja durante años por parte de usuarios habituales, transportistas y administraciones locales, que reclamaban una actuación integral acorde a la importancia estratégica de la carretera. De hecho, antes de la pandemia el movimiento vecinal para lograr un compromiso "firme" del Principado con las comunicaciones por carretera de estos concejos unieron (y movilizaron) a centenares de personas residentes en la comarca y con vínculos en ella.

Recreación del futuro viaducto, en Doiras. / Principado

El Principado infomó este miércoles de que la reforma del tramo entre Doiras y Xío permitirá acortar el recorrido en 1,6 kilómetros, al pasar de los 5,5 actuales a 3,9, lo que se traducirá en un ahorro estimado de más de ocho minutos por trayecto.

El proyecto incluye la construcción de dos nuevos viaductos: uno de 439 metros de longitud, de tipología en arco, que salvará la desembocadura del río Urubio en el embalse de Doiras y reducirá el trazado en 1.220 metros, y otro de 170 metros sobre el reguero de Reigada. Además, según los datos técnicos avanzados por la administración, la actuación contempla "la ejecución de hasta siete muros de escollera para garantizar la estabilidad de la plataforma, la creación de apartaderos para autobuses que mejoren la seguridad de las paradas y la renovación integral de los elementos de seguridad vial y la señalización".

Años de esperas, estudios y anuncios pocos sostenibles

La licitación de este tramo llega tras años de anuncios, estudios y proyectos parciales, en un contexto marcado por la polémica y la impaciencia vecinal ante la lentitud de las mejoras en una carretera considerada clave para el desarrollo económico y social del occidente. De hecho, el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que se erigió en portavoz en alguna ocasión, llegó a exponer que esta vía era "esencial" para el futuro del territorio.

Es decir, solo con una carretera digna (sin tantas curvas y con un firme buene y en estado óptimo de conservación) no sería viable la llegada de nuevo pobladores. En este sentido, el Gobierno del Principado ya tiene en marcha la reforma de otro segmento del corredor, el comprendido entre Boal y Doiras, adjudicado por casi 10,9 millones de euros.