La ópera se acerca a Castropol: este es el día del "estreno municipal" de "Carmen"
La iniciativa de Ópera de Oviedo, que trata de trasladar actividades fuera del Centro de Asturias, cuenta con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Asturias, el Ayuntamiento de Castropol y el propio Casino Teatro
La ópera hará escala en la comarca el jueves 29 de enero y lo hará en un escenario con historia. El Casino Teatro de Castropol abrirá sus puertas a las 19.00 horas para acoger un concierto muy especial dedicado a "Carmen", la inmortal obra de Georges Bizet, en una cita con entrada libre hasta completar aforo.
El recital permitirá al público disfrutar de algunas de las páginas más reconocibles de esta obra maestra, interpretadas por solistas de la Ópera de Oviedo, protagonistas habituales sobre el escenario del Teatro Campoamor, donde "Carmen" vuelve a representarse esta temporada. La narración del concierto correrá a cargo de Dalia Alonso, informan desde el Ayuntamiento, que guiará al público a través de la trama y los momentos clave de la ópera.
El concierto, como ocurrió en otras zonas de Asturias, no será solo una oportunidad para acercarse a la lírica en directo sin salir de Castropol, sino también una antesala privilegiada a la gran producción que se vive estos días en Oviedo. Entre los asistentes se sortearán 50 entradas para el ensayo general de Carmen en el Teatro Campoamor, previsto para el lunes 2 de febrero, a las 19.30 horas, una ocasión poco habitual para descubrir el trabajo previo a una gran función.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Asturias, el Ayuntamiento de Castropol y el propio Casino Teatro.
