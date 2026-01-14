Una profesora de Wisconsin organiza encuentros para mejorar el inglés oral en Tineo: las clases gratuitas están abiertas a estudiantes y adultos

Mejorar el conocimiento del inglés es la propuesta con la que comienza el año la biblioteca de Tineo de la mano de la auxiliar de conversación estadounidense, Eliza Zahn, que propone realizar encuentros dos veces al mes con escolares y adultos para ayudarles a practicar el inglés oral.

La primera cita de “English in Tinéu” será este miércoles, a las 16.30 horas, con los estudiantes de ESO. Los encuentros se realizarán en la biblioteca y el objetivo es dar la oportunidad de practicar el idioma con una persona nativa, en este caso natural de Wisconsin (EE.UU.), que se encuentra en Tineo desarrollando sus prácticas en el instituto de la beca Fullbright del programa de estudiantes de EEUU 2025/26 como estudiante de la Universidad de Wisconsin-Eau Claire.

La propuesta es realizar una práctica “sencilla y divertida” del inglés en el marco de la biblioteca, “como lugar de encuentro para el disfrute actividades culturales que propician la socialización y la participación ciudadana”, destacan desde el área de Cultura.

La inscripción es libre y gratuita hasta completar aforo. El próximo encuentro será el 28 de enero, también a las 16.30 horas, dirigido a adultos con un nivel flexible.