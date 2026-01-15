Cudillero amplía su zona de aparcamiento: descubre dónde y a partir de cuándo

Cudillero da un nuevo paso en la mejora de sus infraestructuras urbanas. El Ayuntamiento ha anunciado el inicio inminente de las obras para la creación de un nuevo aparcamiento en la zona de Castro, una de las entradas al Colegio Asturamérica, un punto especialmente sensible en horas punta por la afluencia de vehículos, advierte el regidor, Carlos Valle.

El proyecto, financiado a través de los fondos europeos Next Generation, contempla la habilitación de un estacionamiento con capacidad para 30 plazas. Una actuación modesta en dimensiones, pero "estratégica" en su ubicación, pensada para dar respuesta tanto a las necesidades de la comunidad educativa como al uso residencial del barrio del Pozo y de la zona alta de la villa.

Plano de la obra distribuido por el Ayuntamiento. / Ayuntamiento de Cudiller

La intervención busca ordenar un espacio hasta ahora infrautilizado y transformarlo en una infraestructura funcional, detalle el regidor , mejorando la accesibilidad y reduciendo los problemas de aparcamiento que desde hace años afectan a vecinos y usuarios del centro escolar. Los planos del proyecto muestran una distribución clara de las plazas, con accesos definidos y criterios de seguridad vial adaptados al entorno.

Según ha informado el Ayuntamiento, las obras comenzarán el próximo lunes. Marcan el inicio de una actuación que se contextualiza dentro de una estrategia más amplia de mejora de servicios básicos y calidad de vida en el concejo. Una apuesta que combina financiación europea con necesidades locales "muy concretas".

Mientras tanto, la zona de Castro se prepara para los primeros movimientos de maquinaria, con la expectativa de que, una vez finalizados los trabajos, el nuevo aparcamiento contribuya a aliviar uno de los problemas cotidianos.