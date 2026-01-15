Licitado el proyecto actualizado de mejora de la AS-227, entre Aguasmestas y Pola de Somiedo

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado la actualización del proyecto de ensanche y mejora de la carretera AS-227 (Puente de San Martín- Puerto de Somiedo) en el tramo que une Aguasmestas y Pola de Somiedo, con un presupuesto de 178.543 euros y un plazo de ocho meses. El Ejecutivo avanza así en el proyecto del que ya se ha ejecutado el primer tramo, que va desde el kilómetro 11,8 hasta la glorieta de entrada a la capital del concejo.

Una revisión del proyecto, que fuentes de Consejería argumentan que es necesaria para abordar la mejora de los 3,55 kilómetros que pasan por el desfiladero de La Malva, entre la localidad de El Castro y el punto kilométrico 11,8, una zona sujeta "a estrictas prescripciones ambientales al ser hábitat de la ‘Centaurium somedanum’, una especie vegetal protegida".

Además, la Consejería de Movilidad ha tramitado un gasto anticipado para facilitar la ejecución de los trabajos durante los ciclos de floración y desarrollo de la planta, según lo establecido en la declaración de impacto ambiental.

Desde la propia consejería detallan que la alternativa planteada para la mejora en el tramo del desfiladero de La Malva "minimiza el impacto ambiental sobre las especies protegidas de flora y fauna, a la vez que permite un ensanchamiento y mejora de la traza de la carretera". Explican que el diseño previsto se resuelve con la construcción de 14 voladizos a lo largo de casi todo el recorrido, que permiten preservar "la integridad de los taludes".

Además, se contempla la ejecución de pasos para la fauna. El coste estimado para la actuación, pendiente de la redacción y actualización a la normativa vigente, asciende a 18 millones. El plazo de ejecución previsto para las obras se sitúa en 30 meses.