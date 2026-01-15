Medio Rural invierte 406.000 euros en repoblaciones en Tineo: “Aún es escaso, se corta más de lo que se planta”

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria destina 406.000 euros a obras de restauración ambiental y repoblación de tres montes de utilidad pública de Tineo, que abarcan más de 145 hectáreas de superficie. En cinco hectáreas de uno de estos montes, el de Cabada, Llaguero, Siella y Cobertoria está previsto además que se realice una plantación experimental con coníferas procedentes de América del Norte y Japón, en concreto, el pino amarillo “Pinus taeda” y el cedro japonés “Crytomeria japonica”.

Una medida que ha sido defendida por el consejero, Marcelino Marcos, tras las críticas recibidas por el grupo conservacionista la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, que considera “inaceptable que recuperemos terrenos quemados con especies que supone un riesgo importante; estamos alarmados porque son especies peligrosas, que no están aclimatadas a Asturias y no se han probado su impacto”.

“Creo que tenemos que ser realistas y tenemos que ser capaces de dar importancia al sector forestal y actualizar las variedades que son susceptibles de aprovechamiento y de rentabilidad, y no ceñirnos solo a unas determinadas especies que pueden tener un problema como la enfermedad que afecta en este momento al pino radiata (la banda marrón)”, explica el consejero de Medio Rural, que insiste en que la situación actual en la cornisa cantábrica tiene que hacer reflexionar para avanzar “hacia nuevas especies que beneficien al sector y que mantengan el equilibrio medioambiental”.

Por la izquierda, Marcos da Rocha, Montse Fernández, Raúl Menéndez, Marcelino Marcos, Araceli Herrero y José Ramón Puerto, en el exterior de Maderas Navelgas. / D. Álvarez

Unas declaraciones que el consejero Marcelino Marcos realizó durante la visita a una empresa del sector en Tineo, Maderas Navelgas, que se dedica a la construcción de palets, siendo el pino su principal materia prima. Su gerente, Raúl Menéndez, asegura que el sector de la madera necesita que se estudie la introducción de nuevas especies, aunque son “plazos muy largos”.

Asimismo, recibió como una buena noticia que se invierta en la repoblación de 145 hectáreas de monte público en Tineo, aunque aseguró que sigue siendo “escaso”. Denuncia que en la actualidad “se está cortando más de lo que se planta”. “A medio o largo plazo vamos a tener un problema, no entiendo como la Administración saca a licitación una corta forestal, pero no programe a la vez su plantación, tarda dos o tres años, lo que hace que se incrementen los costes muchísimo más. Desde mi punto de vista hay que cambiar el sistema de gestión del monte”, defiende e insiste en que el sector necesita un plan forestal y recalca que debería ser “el plan forestal del pino”.

Esta empresa maderera de Tineo genera una treintena de empleos y sigue en crecimiento. Acaba de adquirir más suelo en el polígono de Forcayao, para dedicar al reciclaje y gestión de residuos no peligrosos.

Además, el consejero visitó en Tineo la ganadería Casa Patrón, de Sabadel de Troncedo, que en los últimos tiempos cuenta con la incorporación de una nueva generación, que ha supuesto el crecimiento de la explotación. “En Tineo se han incorporado en el último proceso del plan Incorpórate al Agro 25 jóvenes, lo cual supone una inyección de 1,2 millones de euros, en un concejo que en la PAC del 2024 ha recibido 9,2 millones de euros de ayudas los ganaderos y ganaderas”, enfatiza Marcelino Marcos.