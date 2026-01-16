El alcalde de Degaña aclara la relación municipal con la firma que gestionaba la mina de Cerredo: “Buscar el patrocinio de las empresas mineras de la zona es una práctica histórica”
Óscar Acares rechaza que se cuestione el número de reuniones mantenidas con el empresario y defiende que como regidor debe escuchar “a todo aquel que quiera invertir y crear puestos de trabajo en el concejo”
El alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ha querido matizar a través de su redes sociales la relación del Ayuntamiento de Degaña con la empresa que gestionaba la mina de Cerredo (Blue Solving) y con el empresario al frente de la misma, Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes), tras su comparecencia este jueves en la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero en la explotación minera en marzo de 2025, en el que murieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón de manera irregular.
En su declaración ante los diputados, el regidor de Degaña reconoció que había recurrido al empresario para solicitar colaboración económica para un concurso de Navidad de 2024. Una práctica que defendió en su escrito como una colaboración público-privada “habitual” e incluso “fundamental para dinamizar nuestra vida social”.
Insistió en que buscar el patrocinio de las empresas mineras que han ido operando en el concejo es “una práctica que se ha venido realizando históricamente”. Además, detalló también que finalmente la aportación económica de la empresa, que iba a ir dirigida a cubrir los premios del concurso, se devolvió por no haberse llegado a hacer entrega de los mismos.
Por ello, señala que convertir “un gesto de apoyo a nuestras tradiciones en algo sospechoso es, sencillamente, faltar a la realidad de cómo funciona el municipalismo rural”.
Asimismo, rechaza que se cuestione el número de reuniones mantenidas con el empresario, puesto que asegura que su obligación como alcalde es escuchar a todo aquel que quiera invertir y crear puestos de trabajo en Degaña. Y se pregunta: “¿Por qué interesa más a algunos contar las veces que nos reunimos para hablar de proyectos de futuro que investigar las causas reales del accidente?”.
Concluye que su prioridad es “la seguridad de los trabajadores y la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en la mina, no alimentar polémicas estériles sobre agendas de trabajo”. Y sentencia que no permitirá que “el ruido político empañe la gestión de este Ayuntamiento. Seguiremos trabajando con la mano tendida a las empresas que traigan progreso, pero con la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestros vecinos y el esclarecimiento de los hechos”.
