"Contentos, pero no satisfechos": así se sienten los alcaldes de la cuenca naviega tras licitarse un tramo del corredor del Navia que hará historia

La licitación del tramo Dorias–Xío del corredor del Navia (23.935.035 euros con un plazo de ejecución de dos año y medio) supone un nuevo paso en una reivindicación histórica del occidente de Asturias. Un avance esperado, reclamado durante años y recibido con "alivio", aunque también con cautela, por los alcaldes de la comarca, que coinciden en una idea común: se avanza, sí, pero demasiado despacio.

Desde Boal, su alcalde, José Antonio Barrientos, valora la noticia como "otro empujón más" a una carretera que considera vital. "Siempre defendimos que necesitaba más agilidad y acortar los tiempos lo máximo posible. Se están cumpliendo las promesas que se habían hecho y estamos contentos, pero no satisfechos. Queremos que vaya más ágil y más deprisa", subraya y deja claro que el respaldo institucional no rebaja el nivel de exigencia.

Reclamación histórica

Una opinión similar mantiene la alcaldesa de Pesoz, Lucía Villanueva, que reconoce que la licitación se conoció hace apenas un par de días y que aún no ha podido analizarla en profundidad. "Sí, estoy contenta porque se avanza, pero tiene que ir más rápido. Se está haciendo lento", afirma. Y explica por qué la paciencia se agota: "Por la cantidad de tiempo que se lleva reclamando esta mejora y porque compromete el futuro. Es fundamental para cualquier tipo de desarrollo económico, social y de la vida diaria de la comarca".

La regidora insiste en que la obra no debe medirse solo en minutos ganados. "No se trata únicamente de reducir tiempos, también de ganar seguridad vial, que ahora mismo no la tenemos. Es una carretera bastante sinuosa y estrecha. Por eso se hace lento, porque lo que quieres es una carretera segura, no solo más corta", añade.

En Illano, su alcalde, Iván Rodríguez, comparte el diagnóstico con matices. "Poco a poco se van dando pasos. Los plazos prometidos hace más de un año no se cumplen, pero estamos contentos porque se va avanzando", señala. Reconoce que los retrasos pueden ser habituales en obras de gran envergadura, con procesos de licitación y reclamaciones que alargan los tiempos, como ya ocurrió en la primera fase. "Esperamos que la segunda vaya más rápido o, al menos, dentro de los plazos prometidos", apunta.

Para Illano, la AS-12 que une Coaña con Grandas de Salime en el tramo que linda con la cuenca del río Navia es una cuestión de supervivencia. "Para nosotros es vital. Somos el concejo que está en medio. Si vives en Grandas puedes usar otra carretera para ir a la costa, pero aquí todos los vecinos salen hacia Navia por la AS-12. Es agua de mayo", resume gráficamente.

El alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, de baja en estos momentos, declinó hacer declaraciones sobre la licitación.