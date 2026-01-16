Fallados los premios "Amuravela de Oro": estos son los tres galardonados, una ONG, una profesora y una cofradía

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la historiadora del arte Yayoi Kawamura y la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol de Cudillero han sido distinguidas este viernes con la "Amuravela de Oro 2026". El fallo del jurado, hecho público en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en Oviedo, reconoce la labor de estas tres entidades y personalidades en favor de Asturias y, de manera especial, del concejo de Cudillero, en la cuadragésima séptima edición de este galardón, uno de los más antiguos de Asturias.

El acto del fallo, presidido por Juan Luis Álvarez del Busto, presidente de la asociación convocante Amigos de Cudillero, contó con la participación de un jurado plural integrado por representantes de la cultura, la comunicación y la sociedad civil asturiana, que eligió a los tres galardonados entre las dieciséis candidaturas presentadas. Durante la reunión hubo un recuerdo emotivo y cariñoso hacia el periodista Evaristo Arce, miembro del jurado durante muchos años, participante aún en el fallo de la pasada edición, y cuyo fallecimiento ha dejado un vacío en esta cita.

Recepción a los niños del programa "Vacaciones en Paz", en una imagen de archivo. / LNE

Una iniciativa solidaria

La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha sido premiada por su dilatada trayectoria en beneficio de la infancia del pueblo saharaui. Nacida en 1988 como una ONG sin ánimo de lucro, independiente de toda organización política, religiosa, sindical y entidad oficial o gubernamental, su ámbito de actuación es el Principado de Asturias y, entre otras actividades, gestiona el programa de Vacaciones en Paz-Asturias, un programa de acogida temporal, durante las vacaciones estivales, de niños de entre 7 y 12 años procedentes de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf.

En Asturias este programa lo desarrolla la asociación premiada, a petición expresa del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Asturias viene participando en esta iniciativa solidaria desde el año 1995, ofreciendo a las familias saharauis la posibilidad de que sus hijas y sus hijos gocen de una estancia agradable, humana y culturalmente rica, bajo la supervisión y los cuidados de las familias de acogida; que se responsabiliza del alojamiento, la manutención y parte de la educación.

Yayoi Kawamura, profesora de Historia del Arte / LNE

La profesora "japonesa-asturiana"

La doctora Yayoi Kawamura (Osaka, 1954), profesora jubilada de la Universidad de Oviedo, representa un puente cultural excepcional entre Japón y Asturias. Tras llegar a España en 1978 y establecerse en Oviedo, desarrolló una brillante carrera en la Universidad, donde se doctoró en Historia del Arte con una tesis sobre la platería barroca asturiana. Como Profesora Titular de Historia del Arte, ha dedicado décadas a la investigación y docencia, siendo reconocida como "Asturiana del mes" por LA NUEVA ESPAÑA en noviembre de 2024 por su profunda integración y aportación al conocimiento del patrimonio regional.

Hace solo unos meses, en julio de 2025, recibió la Orden del Tesoro Sagrado, Rayos de Oro y Plata. Esta distinción es una de las condecoraciones más prestigiosas del gobierno japonés, reservada para personalidades que destacan por su servicio público y el fortalecimiento de los lazos internacionales de Japón. Además de la publicación de numerosos libros y artículos científicos, ha desempeñado roles de alta responsabilidad en la difusión del arte japonés y español. Así, por ejemplo, fue comisaria de la reciente exposición "Japón. Elogio de la elegancia. Pintura, grabado y laca de los silos XVIII y XIX" en el Museo de Bellas Artes de Asturias y de la exposición nacional "Lacas Namban. Huellas de Japón en España. IV Centenario de la Embajada Keichō" en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, un evento de alto nivel diplomático inaugurado por el príncipe heredero de Japón.

La profesora "japonesa-asturiana", que participo en el montaje del Museo de Covadonga, tiene una estrecha relación con el concejo de Cudillero, ya que realizó un estudio fundamental sobre la Virgen del Rosario, "La China", conservada en ese concejo, Un trabajo en el que logró conectar una pieza del patrimonio asturiano con sus orígenes o influencias orientales, aportando así valor y dimensión internacional a la historia local.

Una edición pasada de la procesión de San Pedro en Cudillero. / Miki López

Un colectivo con más de 600 miembros

La Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol fue distinguida por la recuperación de las tradiciones religiosas y culturales, de creación popular y mantenida con recursos ciudadanos. Creada por dos jóvenes en 1992, al amparo de la parroquia de San Pedro de Cudillero, contaron con el apoyo del padre Antonio Mingo y el primer cofrade mayor fue uno de sus impulsores, Manuel Alfredo Fernández.

La elección de los dos titulares de la Cofradía se debió, por un lado, a la fe que Cudillero deposita en Jesús Nazareno, y por otro, al hecho de que San Pedro Apóstol es el patrón de la localidad, el apóstol pescador y el primer Papa. La Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol se encarga desde hace 34 años del programa religioso de las fiestas patronales en honor a San Pedro, San Pablo y San Pablín de Cudillero. El colectivo aglutina a más de 600 familias. Durante sus bodas de plata, en 2016, la Cofradía agradeció a todo el pueblo de Cudillero y en especial a sus cofrades su apoyo continuo y constante.

Integrantes del jurado

El jurado, presidido por Juan Luis Álvarez del Busto, y con Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, como secretario, tuvo este año como vocales a Paz de Alvear Fernández-Rañada, redactora-jefe de “El Comercio” en Oviedo; Ana López Martín, directora de Radio Intereconomía Asturias; María del Carmen Marqués García-Rovés, directiva de “Amigos de Cudillero”; Purificación Martínez Pérez, directiva de “Amigos de Cudillero”; Otilia Requejo Pagés, Delegada de Bienes Culturales del Arzobispado; María Josefa Sanz Fuentes, cronista oficial de Avilés; Mayte Uceda, escritora; José Ramón García López, director del Museo Marítimo de Asturias; Alberto González Menéndez, director general de la FADE; Francisco González Orejas, director general de RTPA; Evelio González Palacio, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA; Javier Junceda Moreno, jurista y escritor; Jesús María Martín Morillo, jurista; y Xuan Xosé Sánchez Vicente, escritor.