Luarca ya sabe cuánto dinero repartirá en su gran desfile de carnaval

Luarca se prepara para volver a vestirse de carnaval y a convertir el Antroxu en una animada cita del calendario festivo del Occidente asturiano. Según la información adelantada por el Ayuntamiento de Valdés, el gran desfile de máscaras stá previsto para el sábado 14 de febrero, a partir de las siete y media de la tarde, con salida desde el Paseo del Muelle.

Este espacio emblemático de la localidad volverá a convertirse en el eje central de la celebración, acogiendo a comparsas, grupos, carrozas y participantes individuales ante la presencia de vecinos y visitantes.

El carnaval luarqués se caracteriza por su marcado carácter participativo, según la concejala de Festejos, Andrea Magdaleno. Familias, asociaciones culturales, peñas y grupos de amigos ultiman ahora los preparativos de disfraces y carrozas.

Uno de los principales reclamos de esta edición será el concurso de disfraces, dotado con más de 8.000 euros en premios, repartidos en categorías como individual, parejas, grupos, carrozas, murgas, comercio y hostelería. Este incentivo económico suele elevar el nivel de las propuestas y convertir el desfile en un escaparate de imaginación y trabajo colectivo.

Programa completo

El Carnaval de Luarca no se limita a un solo día. En ediciones anteriores, la programación se ha extendido durante varias jornadas, con actividades infantiles, animación musical, verbenas nocturnas y actos simbólicos como el tradicional Entierro de la Sardina, que pone el broche final a las fiestas.

Este esquema se repetirá este año con desfile de colegios el día 12 por la mañana, fiesta infantil en la carpa que se instalará en La Llera el viernes y murgas todo el sábado, día de desfile, a partir de las 17.30 horas.