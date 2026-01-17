De empezar desde cero a dibujar a exponer sus cuadros: seis mujeres de Tineo sorprenden con su talento artístico en la Casa de Cultura

“Arte de y por mujeres” es el título de la exposición que se puede ver en la Casa de Cultura de Tineo hasta el próximo lunes 19 de enero. La particularidad es que las obras que se exponen están elaboradas por seis mujeres del concejo que forman parte del taller de dibujo y pintura que coordina la artista Isabela Anell, profesora de Artes Plásticas, una argentina residente en Tineo desde hace tres años.

“Pensé que era bueno dar a conocer lo que hacen estas mujeres de Tineo porque el nivel es muy alto, sobre todo porque muy pocas tenían experiencia previa con el dibujo”, destaca. El grupo está compuesto por mujeres a partir de 48 años y una joven de 16 años.

“Tienen una experiencia de vida distinta, tenemos una carnicera, una profesora de inglés jubilada, una mujer que se dedica al diseño, una administrativo, una comerciante, que vienen con ganas y logran hacer cosas de este nivel, porque no son mujeres que vengan de bellas artes o de otros talleres y ese es el descubrimiento”, recalca la profesora.

Flor Martínez se sorprende de dónde ha llegado. Comenzó las clases para mejorar su manejo de dibujo para su taller de bordados y ahora está exponiendo unos dibujos a lápiz son mujeres como protagonistas. “El progreso es increíble, hago dibujos que jamás había pensado que podría hacer, cada vez son cosas más elaboradas”, reconoce y valora que asistir al taller además de los conocimientos le aporta un espacio donde disfrutar en grupo de su afición, compartiendo tertulia y aprendiendo unas de otras.

Los cuadros, que se podrán ver en la exposición hasta el lunes en horario de apertura de la Casa de Cultura (de 10.00 a 13.00 horas y de 15:30 a 19:30 horas), incluyen trabajos de pintura en óleo, acrílico, acuarela y también dibujos con lápiz, carboncillo y color. “Cada una trabaja la inquietud que tiene y la imagen que le interesa y yo las voy acompañando”, explica Isabela Anell, que asegura que lo que más le cuesta es conseguir que sus alumnas crean en ellas mismas. Algo que espera conseguir a partir de esta exposición abierta a ser visitada por todo el público.