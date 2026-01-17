Así son las exclusivas casas diseñadas por Joaquín Torres ("el arquitecto de los famosos") que se venden en Cudillero con jardín y pista de pádel
El precio de los adosados ronda los 300.000 euros
El estudio de Joaquín Torres, conocido como "el arquitecto de los famosos", firma una exclusiva promoción de casas en Cudillero que se vende con tres dormitorios, jardín, cochera y zonas comunes como una pista de pádel por unos 300.000 euros. Se trata del residencial El Texu, compuesto por casas unifamiliares pareadas y adosadas, ubicadas "en un entorno natural privilegiado".
Fabricados en el mismo Cudillero
Los chalets han sido diseñados por el prestigioso estudio de arquitectura A-Cero, al igual que los de Peroño, en Luanco, y una vivienda de estilo modernista de la urbanización sierense de La Fresneda, y fabricados por Soluciones Industriales Haux. Esta compañía, perteneciente al Grupo Baldajos, fue constituida en 2021 para la fabricación en Valdredo (Cudillero) de viviendas, plantas fabriles y edificios de servicios y dotacionales mediante producción modular e industrial. La empresa inició su producción con 50 empleos directos y un centenar de indirectos en unas instalaciones que ocupan 50.000 metros cuadrados.
El acuerdo con A-cero
La firma surgió mediante un acuerdo con la empresa madrileña A-cero, que dirigen Joaquín Torres y Rafael Llamazares, por el que el Grupo Baldajos asumió, mediante una sociedad dominada al 100%, la fabricación industrial de edificaciones que hasta entonces desarrollaba A-cero en una fábrica en Talavera de la Reina (Toledo). Mediante esta operación, la producción se mudó de Castilla-La Mancha a Asturias. El grupo asturiano mantiene un acuerdo con A-cero por el que puede acceder a diseños del estudio de arquitectura y a sus procesos de calidad constructiva. Haux tiene, entre otros clientes, a las promotoras inmobiliarias Adeas Homes y Pryconsa.
Los chalets a la venta
Es precisamente Pryconsa la que vende los exclusivos chalés de Cudillero. Actualmente, solo quedan dos a la venta, de 116 metros cuadrados, ubicados dentro de una parcela de 154. Disponen de tres dormitorios y tres baños con salón, comedor y cocina todo abierto. Además, cuentan con un pequeño jardín, cochera y con zonas comunes como una pista multideportiva, zonas infantiles y una pista de pádel. También está proyectado en un futuro la construcción de una piscina.
Cerca del mar y bien comunicada
Según la inmobiliaria que los vende, El Texu es "ideal para quienes desean comprar una vivienda cerca del mar, con acceso rápido a la A-8 y a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Asturias". "Esta promoción combina la tranquilidad de un pueblo costero con la comodidad de estar bien comunicado", afirman. Además, está a pocos kilómetros de playas como San Pedro de la Ribera o de Los Quebrantos, así como de Cabo Vidio, con unos acantilados de cien metros de altura.
