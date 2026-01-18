La negra desconfianza toma Degaña, un concejo dividido tras la comparecencia del Alcalde por el accidente minero: “Se intenta emborronar todo”

La comisión parlamentaria que investiga el accidente minero en la mina de Cerredo (Degaña) en marzo de 2025, en el que murieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón de manera irregular, está despertando sentimientos encontrados entre los vecinos del concejo de Degaña, que en muchos casos ven que se está intentando “emborronar todo” e incluso distraer la atención “de los responsables” de un suceso que conmocionó al Suroccidente y toda Asturias.

Esta semana han pasado por la comisión alcaldes del Suroccidente, por supuesto, el de Degaña, pero también Ibias y Cangas del Narcea, así como concejales del concejo minero. Esto ha hecho que muchos vecinos volvieran a seguir con especial interés estas citas en la Junta General, sobre todo, la del alcalde degañés, Óscar Ancares (PSOE), que se alargó más de una hora.

Para algunos de sus vecinos, su intervención fue poco aclaratoria y sembró dudas. Sin embargo, también hay quienes consideran que se está intentando hacer creer que pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad o que pueda existir corrupción en su gestión, “cuando es un alcalde que no cobra un salario por desempeñar esta función y estuvo al pie del cañón desde el primer momento”.

Muy crítico con la gestión del Alcalde y con su intervención en la comisión de investigación es el principal partido de la oposición en el concejo, IU, con dos concejales, Sofía Barrero y Ángel Álvarez. Para ellos, Ancares cayó en contradicciones y no fue lo suficientemente aclaratorio. “Poco hay que decir de una comparecencia que puede ver todo el mundo y sacar sus propias conclusiones”, señalan. Ángel Álvarez afirma que, en su intervención, “Ancares se contradice en todo lo que contó y tendrá que dar explicaciones, en los plenos del Ayuntamiento hace lo mismo, se le pregunta una cosa y se contradice y no llega a contestar”.

Sobre todo, Álvarez se queda con las dudas que generaron sus respuestas respecto a los encuentros mantenidos con el empresario: “Primero dice que no hay relación de amistad y luego reconoce que mantuvo una comida 'de amigos' con él, cómo se explica eso”.

Para algunos vecinos, que prefieren no identificarse, la intervención del alcalde fue “vergonzosa y penosa”. “Hay mucha crispación y lo que más me molesta es que la FSA lo mantenga como alcalde, que no le hagan dimitir. En la comparecencia no dijo una verdad, todos sabemos que también tuvo reuniones con el dueño de la empresa después del accidente”, denuncia una vecina, que no entiende cómo, estando investigado por malversación por presuntas irregularidades vinculadas a contratos de desbroce, puede seguir siendo alcalde. Esta misma voz reconoce haberse indignado al escuchar al Alcalde en la comisión negar que conociese que de la mina se estaba extrayendo carbón y hacer referencia a ello diciendo: “Se escuchaban comentarios”.

“No entiendo que el Alcalde, que trabaja como guardia de seguridad en la restauración de la mina de cielo abierto, nunca haya visto nada sospechoso, cualquiera que iba al monte veía movimientos, camiones con carbón, así que no entendemos la clase de ceguera que tiene”, analiza.

El exconcejal de Foro en Degaña Miguel Ángel Fernández, quien también participó en la comisión de investigación el viernes, fue quien advirtió en el Pleno del 29 de abril de 2022 de que había “actividad de extracción de carbón” en el piso sexto de la mina. Este aviso fue el que hizo que el Ayuntamiento, que en ese mandato también tenía a Óscar Ancares al frente, enviase la información a la dirección general de Minería, que en una semana realizó una inspección.

El alcalde de Degaña, Óscar Acares, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, tras su comparecencia y las críticas recibidas por sus manifestaciones, detalla que después de la inspección realizada por Minas en 2022, surgida a partir del aviso enviado por el Ayuntamiento, llegó un informe del actuario de Minas al Ayuntamiento que “ahora no aparece, pero que lo leí en el pleno” y del que recuerda esta explicación: “Una vez hecha la visita por el actuario de minas se observa que no hay actividad minera, solo hay actividad en el primer piso para la desimpactación y retirada de materiales”.

Asimismo, Óscar Ancares insistió a este periódico que “en Cerredo se rumoreaba que se pudiera estar extrayendo carbón, pero yo no lo vi con mis propios ojos y nadie lo denunció, yo si lo hubiera sabido abiertamente lo denunciaría y, de hecho, sin saberlo a ciencia cierta, en cuanto lo comunicaron los concejales de la oposición pedí el informe a Minas, no tuve ningún reparo en pedirlo”.

"Distraer la atención"

Para algunos vecinos del concejo, poner el foco en si en el pueblo o el propio Alcalde conocía o no que se estaba realizando una extracción de carbón ilegal de la mina es una forma de distraer la atención. “Se está emborronando todo para distraer la atención de los verdaderos responsables: el empresario, la consejería y las inspecciones de minas que fallaron, no se puede responsabilizar a un alcalde de un municipio pequeño, de 780 habitantes, de lo que pasó”, analiza un vecino, que recuerda que en el momento del accidente y días posteriores Ancares estuvo “al pie del cañón” y hace hincapié en que nadie le increpó ni le acusó de ser el culpable. “Creo que todos sabemos que un alcalde de un municipio minero, que además también fue minero, nunca va a poner en peligro la vida de un compañero”, asegura.

El presidente de la parroquia rural de Cerredo, José Luis Fernández (IU), también está llamado a prestar su declaración en la comisión, lo que hará de forma telemática. No entiende por qué lo han citado ni lo que puede aportar para esclarecer lo sucedido en la mina. Considera que los diputados ya contaron con las comparecencias de la ahora exconsejera Belarmina Díaz y del jefe de Sección de Explotaciones Mineras, Santiago Berjano, que para él son “los protagonistas de esta película”, y valora que “se marcharon de rositas y ahora quieren hacer el circo con la gente del pueblo”.

Fernández es tajante al aseverar que a los diputados que están llevando la comisión de investigación “debería caerles la cara de vergüenza, les parece que ahí sentados están haciendo un gran análisis del accidente y no se dan cuenta que indirectamente son también culpables. En el concejo se plantearon diferentes proyectos, el PCPE propuso instalar una planta de biomasa, en la parroquia rural llevamos años peleando para instalar placas solares, el Ayuntamiento propuso una central de bombeo reversible en la mina y, en lugar de ello, prefirieron vendérsela a un chamicero, que llegó y en menos de un año tenía los permisos”, analiza.

Uno de los temores que algunos vecinos también verbalizan, viendo cómo se está desarrollando la comisión de investigación, es que todo el proceso pueda finalizar sin que “ningún culpable pague por lo sucedido”. Un recelo que acrecienta la reciente sentencia por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa en León hace 12 años, en la que se absolvió a todos los acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones.