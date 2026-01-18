Tapia bendice en la iglesia a sus mascotas en el día de San Antón

"Lolo", "Fausto", "Roky", "Rimbo", "Teo" o "Luna" fueron algunas de las mascotas que en la tarde de ayer recibieron la bendición del párroco de Tapia de Casariego, Jorge Luis Fernández, en el interior de la iglesia parroquial, para celebrar la festividad de San Antón, patrón de los animales domésticos y de granja.

Un homenaje a las mascotas que organiza cada 17 de enero, desde hace siete años, la asociación "Amigos de las mascotas Carmelín".

Sobre todo, perros, pero también gatos y dos canarios fueron los animales que pasaron a recibir la bendición del sacerdote, en un acto que no se alargó más de treinta minutos y que contó con la introducción de su organizador, Pancho López-Cancio, al frente de la asociación.

"Es un homenaje para las mascotas por todo lo que nos dan", destaca López-Cancio, que asegura que cada año está viendo como crece la iniciativa y se van sumando más personas con sus mascotas. "Creo que cada año va creciendo entre un 15 o 20 por ciento la asistencia, este año vi muchas caras nuevas, la gente se anima a venir y eso a pesar de que hoy el día estaba frío", señala.

En total, calcula que se repartieron unos 60 diplomas, que sirven de recuerdo de la jornada, pero asegura que no todo el mundo se lo lleva, por lo que el número de participantes es más elevado.

La mayoría de los asistentes siguen siendo los perros, pero nota que han ido ganando presencia los gatos y que este año se sumó un canario más al que ya lleva años repitiendo su presencia.

Además de particulares, también asistieron las asociaciones protectoras de animales Occidente Astur, de Navia, y El Senderín de Ness, de El Franco. La actividad surgió de forma personal de su impulsor. A raíz del fallecimiento de su perro "Carmelo", López-Cancio pensó en organizar algo para rendirle homenaje y recordarlo y hacerlo extensivo a todas las mascotas en general.

"La muerte de ‘Carmelo’, que fue un perro que había adoptado y que tuvo que pasar por seis operaciones, dejó un vacío en mí que aún continua y a las pocas semanas de morir pensé en hacer este acto de homenaje y recuerdo para él", rememora. Ahora, cuenta con la compañía de "Fausto" que, por supuesto, fue de los primeros en recibir la bendición.

La bendición de las mascotas por San Antón es la única actividad pública y visible que organiza la asociación "Amigos de las mascotas Carmelín". No obstante, el colectivo colabora con la protectora de animales del Occidente sufragando algunos de los gastos veterinarios de los animales que tiene que atender. López-Cancio ensalza el trabajo de la protectora con 2.300 adopciones realizadas.