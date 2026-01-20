Comienzan las obras de renovación del Paseo Marítimo de Navia y se habilita un aparcamiento provisional

Las obras de ampliación del Paseo Marítimo en el entorno del puerto de Navia se han puesto en marcha. En unos tres meses, la villa verá transformado uno de sus puntos más emblemáticos y transitados con una actuación que busca darle prioridad al peatón sin perder su multifuncionalidad.

Durante el tiempo en el que se desarrolle la obra, el actual aparcamiento del muelle deja de estar operativo. Por lo que el Ayuntamiento ha habilitado el terreno situado frente al supermercado Familia como área de estacionamiento, mientras se desarrollan los trabajos. Una vez finalice la intervención, la zona del muelle recuperará sus plazas de aparcamiento, aunque el proyecto las integrará en el nuevo diseño de forma lineal.

Zona del Paseo Marítimo de Navia en la que se intervendrá. / Ayuntamiento de Navia

La actuación, que cuenta con una inversión de 411.623 euros (financiada en parte por los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística), ampliará el paseo desde la playa hasta el puerto, dando más protagonismo al peatón con aceras más anchas y sin barreras arquitectónicas, se incorporarán zonas ajardinadas, que también servirán para separar el paseo de la calle. Además, la remodelación favorecerá el uso de la bicicleta y reordenará el tráfico.

Ante el desarrollo de las obras durante los próximos meses, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, pide comprensión a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar y recuerda que los trabajos darán paso a un Paseo Marítimo que será “un espacio de disfrute para todos, que pondrá en valor nuestra fachada portuaria”. Asimismo, insiste en que la habilitación de un aparcamiento alternativo garantiza que “el centro de Navia siga siendo accesible” mientras se desarrollan los trabajos.