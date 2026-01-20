Comienzan las obras de renovación del Paseo Marítimo de Navia y se habilita un aparcamiento provisional
La actuación cuenta con una inversión de 411.623 euros y transformará un punto emblemático de la villa con más espacio para peatones y zonas verdes
Las obras de ampliación del Paseo Marítimo en el entorno del puerto de Navia se han puesto en marcha. En unos tres meses, la villa verá transformado uno de sus puntos más emblemáticos y transitados con una actuación que busca darle prioridad al peatón sin perder su multifuncionalidad.
Durante el tiempo en el que se desarrolle la obra, el actual aparcamiento del muelle deja de estar operativo. Por lo que el Ayuntamiento ha habilitado el terreno situado frente al supermercado Familia como área de estacionamiento, mientras se desarrollan los trabajos. Una vez finalice la intervención, la zona del muelle recuperará sus plazas de aparcamiento, aunque el proyecto las integrará en el nuevo diseño de forma lineal.
La actuación, que cuenta con una inversión de 411.623 euros (financiada en parte por los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística), ampliará el paseo desde la playa hasta el puerto, dando más protagonismo al peatón con aceras más anchas y sin barreras arquitectónicas, se incorporarán zonas ajardinadas, que también servirán para separar el paseo de la calle. Además, la remodelación favorecerá el uso de la bicicleta y reordenará el tráfico.
Ante el desarrollo de las obras durante los próximos meses, la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, pide comprensión a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar y recuerda que los trabajos darán paso a un Paseo Marítimo que será “un espacio de disfrute para todos, que pondrá en valor nuestra fachada portuaria”. Asimismo, insiste en que la habilitación de un aparcamiento alternativo garantiza que “el centro de Navia siga siendo accesible” mientras se desarrollan los trabajos.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- Obras en dos de los túneles más transitados de Asturias: habrá cortes desde este lunes y durarán dos semanas