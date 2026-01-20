El consultorio de Ayones (Valdés) estrena reforma: mejor acceso desde el aparcamiento, fachada renovada y aislamiento térmico
La obra supuso una inversión de 31.133 euros por parte de la Consejería de Salud
Un aplauso espontáneo en forma de agradecimiento recibió este lunes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, por parte de los vecinos en su visita al consultorio periférico de Ayones, en el concejo de Valdés, en el que acaban de realizarse algunas mejoras con una inversión de 31.133 euros.
La principal actuación fue la creación de una rampa peatonal con pasamanos para unir la zona de aparcamiento con el centro y hacer la bajada más accesible. Además, se reparó la fachada, que estaba deteriorada, y se renovó el sistema de evacuación de aguas de la cubierta. En el interior también se hicieron intervenciones: se reforzó la puerta de la entrada, se realizaron mejoras en el aislamiento térmico y en la instalación eléctrica.
El consultorio de Ayones es uno de los seis dispositivos periféricos de la zona básica de salud de Trevías y en él se pasa consulta una vez a la semana, los lunes. Algo que los vecinos ven fundamental que se mantenga por la gran cantidad de gente mayor que hay en la zona. “Los vecinos del pueblo pueden venir caminando, no es como ir a Trevías, que algunos tienen que depender de otros vecinos para trasladarse”, cuenta Rosa María López, alcaldesa de barrio de la parroquia de Ayones, compuesta por siete pueblos y con 189 vecinos.
El alcalde, Óscar Pérez, que también asistió a la visita, valoró la reforma como muy positiva porque no solo mejora el consultorio, sino que incluye la mejora de la sala utilizada por la asociación vecinal “La Picuda” para realizar actividades deportivas, saludables y culturales.
La zona básica de salud de Trevías tiene 3.306 tarjetas sanitarias, 223 de pediatría, y cuenta con los consultorios periféricos de Cadavedo, Querúas, Carcedo, Muñás, Paredes y Ayones.
La Consejería de Salud, aprovechó para anunciar que este año también se ejecutarán obras de mejora en el consultorio de Paredes y su acceso.
