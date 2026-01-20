Ence negociará durante un mes el ERE de 96 trabajadores de la planta de Navia
La compañía de producción de pasta de celulosa y energía Ence dio ayer por iniciado el periodo de consultas, de 30 días de duración, del expediente de regulación de empleo (ERE) que pretende realizar sobre 96 trabajadores de la fábrica de la empresa en Navia, según trasladó ayer la dirección a los representantes de la plantilla.
Según fuentes del comité, la empresa y los representantes de los trabajadores discrepan sobre la formación de la comisión negociadora del ERE. Esta diferencia podría retrasar una semana más el inicio del periodo de consultas.
La siguiente reunión entre las partes está fijada para el próximo lunes, día 26.
