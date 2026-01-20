Herida con graves quemaduras una mujer de 94 años por el incendio de la cocina de su vivienda en Valdés
La victima, que fue evacuada hasta el HUCA en Oviedo, sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo y daños por inhalación de humo en su vivienda en San Cristóbal
Una mujer de 94 años ha resultado herida de cierta gravedad en el incendio de una vivienda ubicada en la localidad de San Cristóbal, en Valdés.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la mujer resultó afectada por inhalación de humo y presentaba diversas quemaduras en brazos y cara. Tras una primera exploración, a la espera de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado. La anciana fue evacuada por el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Hasta el lugar del siniestro el incidente también se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de Luarca.
Según las primeras informaciones, el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque se extendió a otras zonas y calcinó un colchón. El resto del inmueble resultó afectado por el humo.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.47 horas. En la llamada señalaban que salía humo de una casa de dos alturas con presencia otras viviendas a unos 40 metros.
La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Valdés y también activó otra dotación del parque de Barres y de Tineo. Estas últimas no llegaron a intervenir tras señalar los bomberos valdesanos, a las 19.32 horas, que el fuego estaba controlado y procedían a realizar labores de ventilación.
Finalizada la intervención, retiraron del lugar para regresar a base, a las 20.15 horas. El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a la Guardia Civil.
