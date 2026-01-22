La carrera más solidaria de Valdés, cada vez más cerca (y, en su sexta edición, llega con sorpresa)

El sexto Trail del Tamburieḷḷo de Valdés vuelve a situarse en el centro del calendario del trail running asturiano y nacional. La carrera por montaña que se disputa en Setienes celebrará el próximo 21 de marzo (a partir de las 8.30 horas) una edición clave que refuerza su condición de prueba decisiva tanto para el alto nivel competitivo como para la promoción del deporte base.

La singularidad de la carrera reside en su capacidad para unir exigencia deportiva, entorno natural y compromiso colectivo. Su recorrido, técnico y variado, enlaza mar y montaña en un trazado que pone a prueba la resistencia y la capacidad técnica de los corredores, pero que, al mismo tiempo, ofrece una experiencia "profundamente ligada al territorio y a la implicación vecinal", según los organizadores.

22 kilómetros

En esta edición, la distancia principal de 22 kilómetros (10.30 horas) será determinante al decidir el Campeonato de Asturias Absoluto de trail running. De forma simultánea, la prueba acogerá el Campeonato de Asturias de categorías inferiores, una apuesta clara por el futuro de la disciplina y por el fomento del deporte entre los más jóvenes. Esta doble vertiente competitiva refuerza el carácter integrador de una carrera que mira tanto al presente como al relevo generacional.

El gran aliciente de este año será la concesión de diez plazas directas para representar a la selección asturiana en el Campeonato de España de Trail Running, que se celebrará el 12 de abril en Oviedo. Cinco plazas masculinas y cinco femeninas estarán en juego en Setienes, convirtiendo al Trail del Tamburieḷḷo en la puerta de acceso definitiva para los atletas que aspiran a competir al máximo nivel nacional.

A falta de pocas semanas para la cita, la organización confirma que quedan menos de 200 dorsales disponibles entre las dos modalidades, con 74 plazas para la carrera de 22 kilómetros y 115 para la distancia de 10 kilómetros, pensada para corredores que buscan un reto exigente pero más accesible.

Solidaridad desde el inicio

Más allá de la competición, el Trail del Tamburieḷḷo se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como una carrera marcada por la solidaridad y el espíritu comunitario. La implicación de los vecinos de Setienes resulta "fundamental" para el desarrollo de la prueba, desde el montaje del recorrido hasta la atención a los participantes, creando un ambiente "cercano" que muchos corredores destacan como uno de los valores diferenciales del evento.

El patrocinio principal de Adarsa y el respaldo del tejido local han permitido que la carrera crezca sin perder su esencia. La carrera ganó además puntos cuando creó una fórmula para recaudar fondos y lograr repoblar zonas afectadas por los incendios de 2023.