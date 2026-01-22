Descubre qué parte de la villa Cudillero se pone guapa

Cudillero vivirá este año un impulso en la conservación de uno de sus espacios históricos más singulares: la zona amurallada de La Ribera. Tras años de abandono, el Ayuntamiento, a través de fondos europeos, ha iniciado los trabajos de rehabilitación, recuperación y puesta en valor de este patrimonio con el objetivo declarado de garantizar su buen estado y reforzar su atractivo tanto para vecinos como para visitantes.

30.000 euros de inversión

Según el alcalde Carlos Valle, los trabajos, que rondan los 30.000 euros, que ahora se emprenden consisten principalmente en la limpieza integral de la piedra, el rejuntado para consolidar la mampostería y la eliminación de vegetación y humedad que con el tiempo han debilitado la estructura. "Se trata de los trabajos de conservación de una zona amurallada que lleva años sin atender. El objetivo es garantizar su buen estado de conservación y poner este espacio en valor", explicó el regidor.

Otra vista de la zona amurallada. / Ana M. Serrano

Valle subrayó la importancia de intervenir antes de que el deterioro avance más. A estos trabajos de restauración se suma un proyecto adicional de iluminación ornamental que pretende realzar el conjunto durante la noche, creando un paseo visual que complemente al casco histórico.

La financiación de esta intervención procede de fondos europeos gestionados a través del programa Next Generation, dentro de un convenio destinado a la renovación de espacios públicos y patrimoniales del municipio.

Este tipo de recursos, impulsados desde la Unión Europea tras la crisis sanitaria, han permitido a varios ayuntamientos asturianos acometer proyectos que de otro modo habrían sido difíciles de financiar por su cuenta, como es el caso de esta obra en pleno corazón pixueto.

Estrategia para embellecer el casco

El conjunto histórico de Cudillero está reconocido como Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, por su valor histórico, su trenzado urbano tradicional y su relación con el mar y la pesca. El casco antiguo, con sus plazas, muros y trazado antiguo, representa una de las señas de identidad del municipio.

La muralla de La Ribera forma parte de ese entramado histórico. Aunque no existen referencias detalladas en la documentación general, según las fuentes consultadas, sobre una gran fortificación medieval al estilo de otras ciudades, la propia estructura urbana y fragmentos de muros antiguos evidencian la evolución de la villa desde asentamientos medievales vinculados al desarrollo del puerto pesquero en los siglos XIV y XV hasta su crecimiento como núcleo independiente en el siglo XIX.

La rehabilitación de la zona amurallada no sólo responde a una necesidad de conservación, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de embellecimiento urbano que Cudillero ha venido desarrollando para consolidar su atractivo turístico y cultural.