Más de un millón de euros para construir y mejorar 23 kilómetros de pistas en esta parroquia de Allande

La concentración parcelaria de Celón-Villaverde, en el concejo de Allande, avanza a buen ritmo. Medio Rural acaba de licitar por 1.198.446 euros las obras de la red de caminos. En total, está previsto construir y mejorar un total de 34 viales, con una extensión de 23,3 kilómetros para dar acceso a las nuevas fincas resultantes de este proceso de concentración. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de febrero.

En concreto, se construirán 8,5 nuevos kilómetros de accesos y se mejorarán 14,8 kilómetros de viales existentes. "También se ensancharán las vías, que irán desde los tres a los cuatro metros en función del uso de cada una", precisa la Consejería de Medio Rural de este proyecto que "incluye la ejecución de dos escolleras, una de ellas de 30 metros para el sostenimiento de la explanada de uno de los caminos con el fin de mejorar el radio de giro y la incorporación a la carretera local, lo que dará una mayor visibilidad".

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, explica que "este proceso de reordenación y consolidación de las parcelas permite mejorar la eficiencia del suelo agrícola, reducir la fragmentación de las fincas y facilitar su mecanización". Medio Rural sostiene que estas obras "contribuyen a la sostenibilidad económica de las explotaciones agroganaderas, favorece la modernización del sector y preserva la actividad en el medio rural, a la vez que se frena el despoblamiento".