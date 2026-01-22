El Pozo de Güelita, en La Caridad, agradece las muestras de apoyo tras el incendio que arrasó su cocina: "Volveremos con más fuerza que nunca"

"Ante la desgracia sufrida, permaneceremos cerrados, pero volveremos con más fuerza que nunca. Gracias por vuestro apoyo y paciencia", señalan los responsables del Pozo de Güelita. Este céntrico local de La Caridad, en El Franco, sufrió este miércoles un voraz incendio que arrasó su cocina y causó graves desperfectos en las instalaciones de un negocio que se alzó en 2021 con el título de Mejor Cachopo de Asturias.

El fuego quemó la cocina, un congelador y la barra del establecimiento, que resultó afectado además por el humo y el calor. El aviso al 112 Asturias fue a las 18:42 horas del miércoles y fue necesario evacuar a los vecinos por seguridad. Por fortuna, el negocio se encontraba cerrado en el momento del incendio, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

Se desconocen las causas

Los dueños del restaurante, que abrió sus puertas en 2020, desconocen por el momento las razones del fuego, que ha obligado al cierre del establecimiento. No saben aún el tiempo que les llevará reponerse ya que, a la vista de los daños, son conscientes de que habrá que afrontar una obra importante, sin embargo, tienen claro que volverán.

"Por causas técnicas nos vemos obligados a mantener el local cerrado temporalmente. Estamos trabajando para volver cuanto antes, con más fuerza, más ganas y la misma ilusión de siempre. Gracias de corazón por todos los mensajes de apoyo. Esto no nos para. Volveremos", señalaron en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en las últimas horas.

Además del premio al Mejor Cachopo de Asturias logrado en 2021, el establecimiento logró en 2022 el galardón al cachopo más popular. Además, cuenta con un solete en la prestigiosa guía Repsol.