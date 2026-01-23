Más de 300.000 euros para arreglar el acceso a Forna, en Ibias, donde opera una explotación ganadera

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha reservado una partida de 355.604 euros para mejorar el camino de acceso a la localidad de Forna, en Ibias. El objetivo principal de la actuación es mejorar la comunicación de la única explotación ganadera que opera en este pueblo. De hecho, esta actuación cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) destinada a la mejora de infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad.

La actuación acaba de licitarse y las empresas interesadas deben de presentar sus ofertas antes del 30 de enero. El plazo de ejecución de los trabajos, que actuarán en el vial que une Folgueiras de Aviouga y Forna, es de cinco meses.

Se trata de mejorar la conexión de Forna con la carretera AS-29, que comunica La Riela, en Cangas del Narcea, con San Antolín, capital de Ibias. Según precisa Medio Rural, los trabajos incluyen "la limpieza, el ensanche de la plataforma hasta los tres metros, la corrección de las curvas y la pavimentación completa. También se instalará un sistema de drenaje, para la correcta evacuación de las aguas pluviales, y elementos de balizamiento".