Albo cierra su planta de Tapia, la última de Asturias, y traslada la producción a Pontevedra: "Es una mala noticia para el pueblo"

Tapia dirá adiós el próximo febrero a la Conservera Albo, toda una institución en la villa, donde abrió sus puertas en 1941. Hijos de Carlos Albo, propiedad del grupo pesquero chino Shanghai Kaichuang, ha tomado la decisión de trasladar a su sede central de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, la línea de fabricación de platos precocinados que se realizaba en la capital tapiega desde 1960. La firma ha ofrecido a las nueve personas empleadas de Asturias (ocho fijas y una temporal) el cambio a Galicia. Con este cierre, Albo deja de tener presencia en el Principado.

La empresa ha declinado hacer declaraciones, si bien este periódico ha podido saber que el traslado se justifica en "causas organizativas y productivas", pues consideran que la planta de Tapia es "poco operativa" a nivel organizativo. Cabe precisar que en 2023 Albo abrió en Salvaterra unas modernas instalaciones con más de 24.000 metros cuadrados de superficie y una inversión de 30 millones de euros. Allí trasladó toda la actividad productiva dividida hasta entonces entre Vigo (Pontevedra) y Celeiro (Lugo), si bien optó por dejar intactas las instalaciones de Tapia, que finalmente también se mueven.

Conservera histórica

"Es una mala noticia para Tapia, supone perder una conservera de las históricas, además de varios puestos de trabajo en el concejo", señala el alcalde tapiego, Pedro Fernández. En este sentido, subraya que habría que analizar las razones del cierre y el por qué "Asturias no les parece un lugar competitivo y les interesa más irse a Salvaterra". Así las cosas, en Tapia solo queda la actividad conservera de El Viejo Pescador.

Albo nació en Santoña en 1869 y tuvo su primera relación comercial con Tapia en 1935, tal y como documenta el libro "Historia de Tapia a través de sus calles". En ese año arrendó la nave que la conservera Álvarez-Cascos tenía en el barrio de San Martín e hizo una campaña de bocarte. Los buenos resultados llevaron a la firma a apostar por la villa tapiega. Compraron terrenos en 1935 y comenzaron a construir la actual planta en 1939. Se inauguró en 1941, dedicada inicialmente al bonito y al bocarte. El último bonito se envasó en 1960, año en el que la planta de Tapia comenzó a dedicarse a la fabricación de platos preparados, desde fabada a lentejas. De hecho, los envases siguen llevando la dirección de Tapia.

En 2001 trabajaban en Tapia un total de 35 operarios y las instalaciones eran una referencia. En 2016 la planta de Tapia sobrevivió a la compra de la empresa por parte del grupo Shangai Kaichuang y, en 2019, participó en los actos del 150 aniversario de la compañía. Actualmente, solo trabajan nueve personas en la planta de Tapia, ubicada frente al centro de salud, en el barrio de San Martín, su histórico emplazamiento.

Aunque hay pendiente "alguna reunión más", la fecha previsible para el traslado es a finales de febrero. Cada uno de los trabajadores actuales debe decidir si se traslada a Salvaterra o acepta la indemnización de la firma.