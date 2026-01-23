Desconexión total en varios pueblos de Allande: “En cuanto bajas de las cumbres 200 metros te quedas sin señal”
Los afectados reclaman un nuevo repetidor que dé servicio a la zona y recuerdan que “aquí pagamos los mismos impuestos”
Los pueblos de las parroquias allandesas de Santa Coloma, Berducedo, Lago y San Emiliano, con la excepción del núcleo de población de Berducedo que tiene repetidor propio, sufren desde hace al menos quince días una desconexión total por falta de cobertura. Un problema recurrente en la zona que se agrava durante el invierno en condiciones de mal tiempo.
Los vecinos aseguran que el problema está en el repetidor que les da servicio, situado en una zona conocida como Pico Lago. Señalan que se estropea con facilidad y que los arreglos tardan en llegar. En días de buen tiempo la señal llega a estos pueblos afectados desde repetidores de concejos vecinos como Grandas de Salime e Illano, pero en estos últimos días ni esa alternativa ha funcionado.
Población mayor aislada
“Estos días, en el momento que bajas de las cumbres unos 200 metros y te metes en los pueblos te quedas totalmente sin señal”, denuncian los vecinos, que recuerdan que, en las localidades de la zona, la mayor parte de la población residente son personas mayores que viven solas y que “con estos problemas se quedan totalmente incomunicados durante largas temporadas”.
Los vecinos afectados aseguran que los fallos en el servicio de cobertura existieron siempre. “Desde que existió el móvil, aquí hubo problemas con la cobertura, antes iban arreglando el repetidor, pero ahora no miran para él y pasan semanas, es una vergüenza, porque aquí tenemos las mismas obligaciones, pagamos los mismos impuestos, pero luego no tenemos los mismo derechos”, lamentan los afectados, que añaden que la falta de señal no solo influye en la cobertura móvil, sino también en la llegada de la señal de televisión.
Los vecinos han trasladado sus quejas al Ayuntamiento de Allande y reclaman a las administraciones que se instale un repetidor nuevo para dar un buen servicio a la zona. Hace unos años, con inversión municipal, se colocó uno nuevo en Berducedo para dar cobertura de teléfono móvil e internet a la localidad, que cuenta con varios negocios en activo vinculados al Camino de Santiago, por ser para muchos la localidad allandesa un final de etapa, además de tener ganaderías. La señal de este punto beneficia también a algunos pueblos cercanos, pero no solucionó los problemas para el resto de parroquias próximas.
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios