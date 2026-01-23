Desconexión total en varios pueblos de Allande: “En cuanto bajas de las cumbres 200 metros te quedas sin señal”

Los pueblos de las parroquias allandesas de Santa Coloma, Berducedo, Lago y San Emiliano, con la excepción del núcleo de población de Berducedo que tiene repetidor propio, sufren desde hace al menos quince días una desconexión total por falta de cobertura. Un problema recurrente en la zona que se agrava durante el invierno en condiciones de mal tiempo.

Los vecinos aseguran que el problema está en el repetidor que les da servicio, situado en una zona conocida como Pico Lago. Señalan que se estropea con facilidad y que los arreglos tardan en llegar. En días de buen tiempo la señal llega a estos pueblos afectados desde repetidores de concejos vecinos como Grandas de Salime e Illano, pero en estos últimos días ni esa alternativa ha funcionado.

Población mayor aislada

“Estos días, en el momento que bajas de las cumbres unos 200 metros y te metes en los pueblos te quedas totalmente sin señal”, denuncian los vecinos, que recuerdan que, en las localidades de la zona, la mayor parte de la población residente son personas mayores que viven solas y que “con estos problemas se quedan totalmente incomunicados durante largas temporadas”.

Los vecinos afectados aseguran que los fallos en el servicio de cobertura existieron siempre. “Desde que existió el móvil, aquí hubo problemas con la cobertura, antes iban arreglando el repetidor, pero ahora no miran para él y pasan semanas, es una vergüenza, porque aquí tenemos las mismas obligaciones, pagamos los mismos impuestos, pero luego no tenemos los mismo derechos”, lamentan los afectados, que añaden que la falta de señal no solo influye en la cobertura móvil, sino también en la llegada de la señal de televisión.

Noticias relacionadas

Los vecinos han trasladado sus quejas al Ayuntamiento de Allande y reclaman a las administraciones que se instale un repetidor nuevo para dar un buen servicio a la zona. Hace unos años, con inversión municipal, se colocó uno nuevo en Berducedo para dar cobertura de teléfono móvil e internet a la localidad, que cuenta con varios negocios en activo vinculados al Camino de Santiago, por ser para muchos la localidad allandesa un final de etapa, además de tener ganaderías. La señal de este punto beneficia también a algunos pueblos cercanos, pero no solucionó los problemas para el resto de parroquias próximas.