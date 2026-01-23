Herminio arrasa en La Caridad: cubiertas las visitas guiadas a su estudio previstas para enero y ya empiezan a llenarse las de febrero

Conocer el estudio donde el artista Herminio Álvarez ingenia sus proyectos es un privilegio, pero, si además la visita la guía él, el gusto es doble. El Ayuntamiento de El Franco lo sabe bien y, por eso, ha organizado un ciclo de visitas guiadas al universo del genial creador franquino donde no solo se puede visitar su espacio más íntimo, sino también la Casa de Arte Mohíces. Allí se exhibe parte de su obra y la de su tío, Ángel Fernández, además de una variada colección de piezas de reconocidos artistas.

La propuesta del consistorio es que los dos últimos sábados de mes se celebre esta visita bautizada "Universo Herminio". Comenzará a las 11:00 horas en la Casa de Arte Mohíces, en pleno centro de La Caridad, y tendrá una duración de hora y media aproximadamente. Las primeras citas, previstas para este sábado 24 de enero y el sábado 31, ya han colgado el cartel de completo. De hecho, ya se están cerrando las primeras reservas para la primera actividad de febrero, que será el sábado 21.

"Una excelente manera de conocer y disfrutar del arte de nuestro más ilustre vecino: Herminio Álvarez", señala el Ayuntamiento en la promoción de esta actividad.

La reserva previa se debe hacer en el correo casadeartemohices@gmail.com o en el WhatsApp del número 636619750. Cada grupo tiene un aforo de diez personas y el consistorio explica que las visitas al estudio no son aptas para personas con movilidad reducida.