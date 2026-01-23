Luarca, a por el peregrino: los cambios previstos en 2026 que afectan a este perfil de visitante

La Oficina de Turismo de Luarca encara 2026 con un cambio estratégico que marcará un nuevo paso en la gestión de la información turística del concejo. A partir del mes de marzo, según el concejal del ramo, Ismael González, el servicio se trasladará al edificio que alberga la Casa de las Artes y las Ciencias.

El gobierno de Valdés enmarca este cambio en una apuesta por mejorar la atención al visitante y, en particular, al peregrino que pasa por este tramo y que se perfile como una de las grandes apuestas, ya que de media se estima que pasan por esta ruta con destino a Santiago de Compostela 25.000 caminantes.

Se persigue, además, otros "dos objetivos claros". Por un lado, ampliar de forma notable el horario de apertura de este espacio cultural, que pasará de tres horas diarias por las mañanas, de lunes a sábado, a un horario variable a lo largo del año, garantizando un mínimo de 35 horas semanales en temporada baja y con turnos de mañana y tarde. Por otro, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos municipales, al pasar de un local en régimen de alquiler a un edificio de titularidad pública.

Una inslatalación que crece

"La Casa de las Artes y las Ciencias es la instalación con mayor margen de crecimiento a corto plazo y queremos que 2026 sea el año de su despegue", señala Ismael González. El concejal recuerda que en 2025 recibió 880 visitantes, coincidiendo con la finalización de sus tres exposiciones permanentes dedicadas a Severo Ochoa, Margarita Salas y Gil Parrondo. Junto al traslado de la oficina, el Ayuntamiento habilitará también un punto de información turística en la zona centro mediante un kiosko móvil, con el objetivo de mantener presencia directa en los espacios de mayor tránsito.

Este cambio llega tras un año en el que la Oficina de Turismo cerró 2025 con 26.625 personas atendidas de forma presencial, a las que se suman cerca de 13.000 consultas realizadas por vía telefónica o por correo electrónico. Aunque la cifra es ligeramente inferior a la registrada en 2024, mantiene la tendencia positiva de los últimos años. Según explica González, estos datos confirman que "pese al crecimiento de las herramientas digitales y a las facilidades para consultar información de manera autónoma, sigue existiendo una clara preferencia por la atención personalizada, cercana y de calidad que se ofrece desde la oficina de Luarca".

Turismo extranjero

Uno de los aspectos más destacados del balance turístico es el aumento del turismo internacional, que ya representa casi un 15 por ciento del total de visitantes atendidos. Para el responsable municipal de Turismo, este dato refuerza la necesidad de "contar con espacios bien dimensionados, horarios amplios y personal especializado que permita dar respuesta a un perfil de visitante cada vez más diverso".

En paralelo, los recursos turísticos de competencia municipal continúan consolidándose. El bosque-jardín de la Fonte Baxa, señala el regidor, se mantiene como el espacio más demandado, "superando las 14.000 visitas durante el pasado ejercicio, mientras que el Museo del Calamar Gigante alcanzó las 12.500 entradas". Ambos equipamientos registran incrementos respecto a años anteriores y se sitúan como referentes para quienes llegan a Valdés. González subraya que "estas cifras son el reflejo de un trabajo sostenido en el tiempo y de unas inversiones que están permitiendo mejorar la experiencia del visitante".

En este sentido, el concejal recuerda que tanto la Fonte Baxa como el Museo del Calamar Gigante están siendo objeto de actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con una inversión cercana a los 300.000 euros financiada íntegramente con fondos europeos, y que se prevé estén finalizadas para Semana Santa.

A estos datos se suma el Centro de Interpretación de las Hoces del Esva, que recibió 1.479 visitantes durante los meses de verano, confirmando el interés creciente por los recursos naturales y el senderismo.

El traslado de la oficina de Turismo se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que el Ayuntamiento de Valdés ejecuta desde 2023 y que está previsto concluya a mediados de 2026. El programa, financiado al cien por cien con fondos europeos, supone una inversión total de 1,35 millones de euros en materia turística. Según el concejal, "las actuaciones ya están concluidas o lo estarán antes de Semana Santa, quedando únicamente dos proyectos pendientes para la primavera".