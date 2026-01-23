Las quejas del PP de Cudillero por no prestar atención a la iglesia de San Pedro

El anuncio del inicio de los trabajos de rehabilitación de la zona amurallada de Cudillero ha provocado la reacción del Partido Popular (PP) en el concejo, que ha aprovechado la ocasión para reprochar al Principado lo que considera una "falta de sensibilidad" con otros elementos del patrimonio histórico local, en especial con la iglesia de San Pedro.

Desde el PP de Cudillero reconocen "la importancia de conservar y poner en valor la muralla de la villa", una actuación que consideran positiva para el municipio. Sin embargo, lamentan que esa misma implicación "no se haya producido con la iglesia parroquial", un edificio que, según recuerda el concejal de la oposición Felipe Fernández, "arrastra desde hace años problemas de humedades y goteras sin que se haya acometido una intervención de calado".

Rechazo a sus propuestas

Los populares critican que el gobierno regional haya rechazado las enmiendas presentadas por su grupo a los presupuestos autonómicos para financiar la reparación de la iglesia de San Pedro. A su juicio, esta negativa resulta especialmente "difícil de entender" si se tiene en cuenta que la misma administración sí colaboró en actuaciones similares en otros templos del concejo, como la iglesia de Soto de Luiña.

"Pudieron ayudar a reparar una parte de la iglesia de Soto de Luiña, pero por algún motivo que ellos sabrán no era posible hacer lo mismo en la de Cudillero", señala Fernández.

El grupo municipal insiste en que la iglesia de San Pedro no es solo un edificio religioso, "sino un espacio con un marcado carácter social y cultural". Recuerdan que, además del culto, el templo ha acogido conciertos y otras actividades culturales, y subrayan su papel central en celebraciones tan arraigadas como las fiestas de San Pedro o los actos religiosos de la Semana Santa.

En este contexto, el PP considera "lamentable" que las actuaciones de recuperación patrimonial no se hayan planteado de forma más amplia y coordinada, incluyendo un edificio que consideran clave en la vida social y cultural de la villa.