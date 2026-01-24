Aparecen cuatro focas, una en la playa de Cadavedo: la Cepesma alerta de la posible llegada de más ejemplares

Al menos cuatro crías de foca gris, de menos de tres meses de edad, se encuentran actualmente en el litoral con problemas de salud, una circunstancia que guarda una estrecha relación con las duras condiciones del mar Cantábrico a consecuencia de la borrasca "Ingrid".

Así lo ha explicado Luis Laria, responsable de la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma), con sede en Valdés, quien detalla que estos jóvenes ejemplares de Halichoerus grypus llegan a las playas "muy mermados de fuerza y con grandes hipotermias" tras realizar un largo y exigente viaje desde las islas Británicas. Un desplazamiento que, unido al temporal y a las bajas temperaturas del agua, pone al límite la capacidad de supervivencia de animales tan jóvenes.

El último de estos casos se ha registrado en la playa de Cadavedo, donde el equipo de la coordinadora valdesana recogió recientemente una de estas crías para su atención especializada. "Las condiciones del Cantábrico ahora mismo son muy duras y eso se nota especialmente en animales tan pequeños", insiste Laria.

Noticias relacionadas

Importante: no tocarla

Desde el colectivo conservacionista subrayan la importancia de la colaboración ciudadana ante este tipo de hallazgos. Luis Laria recuerda que, si alguna persona se encuentra con una foca en la playa, no debe intentar tocarla ni devolverla al mar, y debe avisar de inmediato al 112. Además, Cepesma agradece recibir información directa a través del teléfono 660 660 400, lo que permite "activar con rapidez los protocolos de rescate y atención veterinaria".