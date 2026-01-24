Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte de Miranda busca soluciones para la Casa del Lobo, uno de sus principales recursos turísticos. Este equipamiento, que se completa con un cercado donde viven los ejemplares de lobo ibérico "Aullador" y "Belmon", lleva nueve meses cerrado. Tanto el museo como la senda y el cercado quedaron sin actividad el pasado abril, tras vencer el contrato con la empresa adjudicataria que se hizo cargo desde 2015 y sin posibilidad de prórroga. Ahora el Ayuntamiento trabaja en dos frentes: buscar la fórmula adecuada para mejorar la gestión y acometer obras pendientes en la senda y el cercado para reabrir en las mejores condiciones.

El Alcalde de Belmonte, Gilberto Alonso, explica que el consistorio acaba de adjudicar en 20.000 euros unos trabajos de mejora de la senda del lobo, el paseo que comunica el museo con el cercado. Estas obras, dotadas con fondos europeos, se han dilatado en el tiempo por los cambios de secretario interventor en el Ayuntamiento.

"La adjudicación estaba prevista a principios del verano, pero se demoró por los cambios en la secretaría y tardó varios meses en volver a licitarse", señala el primer edil. A estos 20.000 euros de gestión municipal se añade un proyecto liderado por la Consejería de Medio Rural y valorado en 45.0000 euros para mejorar las instalaciones del cercado. Este proyecto, según confirma el Principado, se sacó a concurso a finales de 2025, pero quedó desierto. El objetivo es volver a licitar las obras de mejora este 2026.

Cambio de gestión

"No queremos abrir para volver a cerrar cuando se acometan las obras, queremos hacerlo bien. El centro tienen un gran potencial y contamos con un estudio de viabilidad que así lo demuestra, pero para ello debe estar bien gestionado y consideramos que no lo estaba", precisa el primer edil, en referencia a la empresa adjudicataria que se hizo con el equipamiento en 2015. El contrato incluía un plazo de cinco años y una prórroga de otros cinco que terminó en 2025. Ahora el consistorio debe decidir si lo vuelve a sacar a concurso o lo gestiona con medios propios.

Por otro lado, está la situación de los dos animales que viven en el cercado. Recientemente, el colectivo Voluntariado Censo Lobo ha emitido un comunicado para denunciar las "condiciones sanitarias y de cuidados claramente inadecuados" en los que, a su juicio, se encuentran los animales. Estas acusaciones han sido negadas tanto por el Ayuntamiento como por Medio Rural, que defienden el buen estado de los animales. "Es todo una fantasía, los lobos se encuentran perfectamente", señala el Alcalde belmontín, quien explica que el Ayuntamiento ha contratado a una veterinaria para hacerse cargo de los animales. También Medio Rural certifica el buen estado de los ejemplares.

Animales en "perfecto estado"

En la denuncia del colectivo animalista se indica que uno de los animales tiene una lesión en una pata "sin que parezca estar recibiendo la atención veterinaria necesaria". Sin embargo, el Ayuntamiento explica que uno de los animales tiene una cojera desde 2019, cuando fue sedado para una revisión por parte de los veterinarios. "Se le tocó un nervio y le quedó paralizada una pierna, sin embargo no tiene sufrimiento por ello, ni mucho menos ninguna herida como dicen. Los animales se encuentran perfectamente, en buen estado y supervisados por una veterinaria", señala el alcalde, que se muestra molesto por estas acusaciones que se repiten en los últimos meses.

Noticias relacionadas

Gilberto Alonso explica que no tienen "nada que ocultar y abrimos las puertas a quien quiera comprobarlo". En este sentido remite a un reciente comunicado del Grupo Lobo Asturias que da cuenta del seguimiento que están realizando al cercado para comprobar de primera mano el estado de los lobos: "Los vimos en buenas condiciones".