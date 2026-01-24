"Belmonte Existe", con tres concejales en el concejo belmontín, anuncia su integración en Foro Asturias

El partido Belmonte Existe, el único adherido a la plataforma ciudadana "SOS Asturias-España Vaciada" que logró representación en las últimas elecciones municipales, ha anunciado este sábado su integración en Foro Asturias. La formación, con tres concejales en suelo belmontín (Agustín Fuentes, Alberto Fernández y Sonia Calzón, que no pudo asistir a la cita), anunció que se suma al proyecto forista para “reforzar su labor municipal y lograr que Belmonte de Miranda aproveche todas sus oportunidades”.

El edil Agustín Fuentes mostró el "orgullo" que sienten por integrarse en Foro "porque tiene muchísima fuerza en Asturias y queremos ir mejorando poco a poco". Por su parte, Alberto Fernández explicó que la decisión se tomó “pensando solo en Belmonte de Miranda, para tener más apoyo, más herramientas y más fuerza a la hora de defender los intereses de nuestros vecinos”.

A efectos prácticos, este cambio no afecta a su labor municipal, ya que Belmonte Asturias seguirá ejerciendo como oposición con las mismas siglas. "Mantenemos las siglas, pero pasamos a ser parte de Foro, contando con el respaldo de un partido que tiene representación autonómica", precisaron. En este sentido, cabe añadir que SOS Asturias no logró representación en las últimas autonómicas, siendo los tres concejales de Belmonte los únicos de esta formación, ahora inactiva, con representación en toda la administración regional.

"A pie de caleya"

"Nuestra política es a pie de caleya y las necesidades de Belmonte son obvias. Es un concejo aislado del mundo y al que le faltan muchas cosas. Creemos que hay que invertir más y copiar lo que vemos en los concejos vecinos como Salas", señaló Fuentes en la rueda de prensa en la que estuvieron arropados por el secretario general de Foro Asturias, el diputado Adrián Pumares, y por el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. En este sentido, el diputado de Foro explicó que “comparto con los tres ediles su forma de entender la política, basada en la cercanía, en el conocimiento del territorio y en la defensa firme de los intereses de sus vecinos”.

Un momento de la rueda de prensa. / R. T. C.

Adrián Pumares dejó claro que “este acuerdo demuestra el compromiso de Foro Asturias por el municipalismo y por aquellos concejos que sufren con mayor intensidad problemas como la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de servicios”. Además, el diputado forista, se comprometió a “respaldar desde la Junta General el magnífico trabajo que Sonia, Agustín y Alberto realizan en el Ayuntamiento y a defender los intereses de Belmonte de Miranda”. De hecho, el encuentro de este sábado sirvió para analizar las necesidades del concejo que tienen competencia autonómica, caso de "la carretera de Begega, los accesos a pueblos o la mala gestión en la vivienda pública”.

Noticias relacionadas

Los concejales de Belmonte Existe expusieron que mantendrán como prioridad “el trabajo diario en el Ayuntamiento, la atención a los problemas reales del concejo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos”. Ambas partes coincidieron en que “la política útil es la que se traduce en soluciones concretas y en mejoras reales para la gente”.