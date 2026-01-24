Cuando el director de moda, Oliver Laxe, con dos nominaciones a los Oscar por "Sirat", se enamoró de un árbol en Tapia

El director franco-español Oliver Laxe vive un momento muy dulce gracias al éxito de la película "Sirat", que le ha valido once nominaciones a los Goya y dos a los prestigiosos Oscar. Compite nada menos que por el premio a Mejor Película Internacional y el de Mejor Sonido y es la esperanza del cine español en la gran cita americana. Antes de este éxito, Laxe ya cosechó buenos resultados con otras cintas como "O que arde" (Lo que arde) y fue precisamente este trabajo el que lo trajo a rodar a Asturias, en concreto, a Tapia de Casariego. Allí se enamoró del espectacular "eucaliptón", un árbol de grandes dimensiones que convirtió en protagonista de su trabajo.

La película se estrenó en 2019, pero en julio de 2018 el director estuvo en Tapia, impresionado por este enorme árbol plantado en 1870 por la familia Cancio en una finca de su propiedad en la que se cosechó el primer maíz procedente de América."El árbol es un actor más de la película, tendrá un papel capital", apuntó Laxe a LA NUEVA ESPAÑA. Durante el rodaje confesó también la dificultad de trabajar en el enclave tapiego: "No es nada fácil. No hay distancia para un plano general, hay que estudiarlo bien". De ahí que compaginara la grabación a este árbol con la de otros de grandes dimensiones ubicados en Xove (Lugo).

Oliver Laxe, durante el rodaje de "O que arde" en Tapia de Casariego / T. Cascudo

La parte de la trama que se rodó en Tapia narraba el sueño de uno de los protagonistas que imaginaba el avance de varias máquinas tipo bulldozer arrasando una plantación de eucalipto. "Rodamos de una manera muy animalizada. Los bulldozer son como hienas que penetran en una plantación de eucaliptos y empiezan a destrozarla, a derribar árboles, hasta que llegan hasta éste -en referencia al eucaliptón- que tiene una nobleza y una energía que les conmueve y hace que esas máquinas paren. De alguna manera es el 'leitmotiv' de la película", añadió Laxe en 2018 a preguntas de este periódico.

Medio rural

"O que arde" fue concebida para ser "un retrato extremo del medio rural español en vías de desaparición" que cuenta la historia de Amador, un pirómano que sale de prisión para reencontrarse con su madre, Benedicta, en una aldea perdida de la zona lucense de Os Ancares. Viven una vida tranquila hasta que un buen día se declara un feroz incendio que arrasa la comarca y que hace que todo el mundo señale a Amador. Sin embargo, el director dejó claro en su momento que el fuego "no es el tema de la película, sino el rural, la belleza de estas dos personas que viven allí".

Aunque el rodaje de la película recaló en Tapia, la parte central se rodó en la comarca de Os Ancares, en el límite con Asturias, donde precisamente tiene Laxe su raíz materna. De hecho, ha elegido el concejo de Navia de Suarna, que limita con Ibias, para vivir. "Todo ese patrimonio que comparten el Occidente de Asturias y el Oriente de Galicia está en la película y me gusta", contó Laxe en 2018.