Una maqueta hecha por los niños del CRA Ría del Eo se cuela en el stand de Oviedo, en Fitur

Los colegios públicos Ría del Eo (Vegadeo), Rioturbio (Mieres) y Reconquista (Cangas de Onís)finalizaron recientemente el proyecto Erasmus+ EU FOR ALL, que logró la segunda mejor valoración de toda España en la convocatoria nacional 2024-2025. En esta iniciativa, que buscaba llevar a los centros educativos los más modernos robots del mercado y mejorar su aplicación práctica en las aulas, se realizaron diferentes actividades, entre ellas la elaboración de una llamativa maqueta de Santa María del Naranco. Pues bien, la pieza se ha exhibido estos días en el stand que Oviedo ha llevado a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

Cuenta el director del colegio veigueño Ría del Eo, Paco Rivas, que desde el Ayuntamiento de Oviedo se les pidió la maqueta para participar en tan destacada cita. "Se nos pidió una maqueta para instalar a la entrada del stand de la ciudad de Oviedo y accedimos muy gustosamente", señala Rivas que agradece al Ayuntamiento de Oviedoy a su Alcalde, Alfredo Canteli, "su generosidad".