Una ejemplar gala del Deporte que Navia dedica a las familias y al esfuerzo: así fue el encuentro que premió a 16 deportistas e iniciativas

Navia volvió a rendirse al deporte en una noche de reconocimiento colectivo durante la celebración de la decimoséptima Gala del Deporte, un acto que sirvió para reconocer los logros deportivos del último año, pero sobre todo el esfuerzo diario, la constancia y el respaldo imprescindible de las familias a los deportistas del concejo.

La gala reunió a deportistas, clubes, entrenadores y representantes del tejido deportivo local en el cine Fantasio. Una cita que, en palabras de la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, es "un día muy especial para nuestro concejo, porque hoy no solo entregamos premios. Hoy celebramos personas, celebramos esfuerzo, celebramos valores y una forma de entender el deporte que en Navia llevamos muy dentro".

Los premiados

El reconocimiento al mejor deportista masculino absoluto recayó en Diego Fernández Bedia, piragüista, mientras que el galardón femenino absoluto fue compartido por Paula Fernández Bedia, también piragüista, y Carla Méndez Vázquez, jugadora de rugby. En las categorías inferiores, el jurado distinguió a David Rozas Pena, en remo, como mejor deportista masculino, y a Sara Méndez Fernández, remera, junto a Blanca García González, atleta, en la categoría femenina.

La atleta Blanca García, durante su intervención. / Ana M. Serrano

El deporte base tuvo también su protagonismo con el premio a la promoción deportiva para el Navia Cross Escolar organizado por el club de Atletismo Navia, una iniciativa que simboliza "el trabajo con la cantera y la importancia de inculcar hábitos deportivos desde edades tempranas". En el apartado de trayectoria deportiva fueron reconocidos Jesús Fernández García "Kafú", en fútbol, y Jesús González García "Chori", en atletismo.

Por la izquierda el concejal de Deportes, Juan Fernández, la piragüista Lucía Val y la alcaldesaAna Isabel Fernández. / Ana M. Serrano

La iniciativa deportiva del año fue para el I Torneo Liga de Bares de Fútbol Sala-Parque Histórico Fútbol Sala, mientras que el evento deportivo distinguido fue el II Torneo de Fútbol Alevín Copa Costa Navia, organizado por el Navia C.F. En el ámbito de la gestión deportiva se reconoció la labor del Club Baloncesto Navia y del Puerto de Vega Club de Fútbol. El premio a los valores deportivos recayó en Raúl Fernández Arrizabalaga, del mundo del remo, y se otorgaron menciones especiales a Gonzalo Javier González García y a José Ramón Sánchez Lorenzo "Mieres".

El valor de la "constancia silenciosa"

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que la gala no solo reconoce títulos o marcas, sino "el esfuerzo diario, la constancia silenciosa, las horas de entrenamiento cuando nadie mira, las derrotas que enseñan y las victorias que se comparten". Insistió en que "el deporte no es solo competir, es educar en valores, es aprender a levantarse cuando uno cae, es respetar al rival y trabajar juntos por un objetivo común", y quiso destacar "muy especialmente a las familias, que sois el apoyo constante, el motor silencioso que acompaña, anima y sostiene".

Lucía Val, a la izquierda, se dirige al público, en el cine Fantasio de Navia. / Ana M. Serrano

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la intervención de la invitada de honor, la piragüista de Ortiguera Lucía Val, referente del deporte asturiano en lo más alto del panorama nacional. Val agradeció al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes haber pensado en ella "en un día tan importante para el deporte", y felicitó a todas las personas premiadas, recordando que los galardones "no solo premian los resultados, sino también el compromiso y el esfuerzo que hay detrás de un año entero de entrenamientos y retos".

Reflexión muy personal

La deportista compartió una reflexión muy personal sobre su trayectoria, recordando cómo pasó de una final mundial complicada a alcanzar una final absoluta, y subrayó que el deporte "me ha cambiado la vida, no solo en hábitos o disciplina, sino en saber lo que quiero, lo que no, lo que me hace feliz y en descubrir quién está realmente a tu lado en los momentos difíciles". Val insistió en que alcanzar un alto nivel va mucho más allá de entrenar cada día y requiere también "una mente inteligente y sana".

Dirigiéndose especialmente a los más jóvenes, animó a disfrutar del deporte y a luchar siempre por uno mismo, recordando que ella también fue "una niña que no sabía hasta dónde llegaría", pero que encontró en el deporte una forma de crecer desde la disciplina y no solo desde la motivación. En su discurso, puso especial énfasis en el "apoyo emocional" al deportista, advirtiendo de la presión que generan las expectativas externas cuando no llegan los resultados y recordando que "no somos máquinas, somos personas que sienten, se equivocan y pueden rendirse sin el apoyo necesario".

La jugadora de rubgy profesional Carla Méndez recibe su reconocimiento de la mano del concejal de Deportes. . / Ana M. Serrano

Como cierre a su especial y aplaudido discurso, Lucía Val dedicó un agradecimiento especial a su familia, "por las horas de carretera, los nervios compartidos y por estar siempre ahí incluso cuando todo parecía no acompañar", un mensaje que conectó de lleno con el espíritu de una gala marcada por el reconocimiento al esfuerzo invisible y al apoyo constante que hay detrás de cada éxito.

Noticias relacionadas

La gala se cerró con una foto de familia y un largo y sentido aplauso.