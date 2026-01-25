Herminio, guía artístico "de lujo" en La Caridad: así es el especial paseo entre la Casa de Arte Mohíces y su rincón creativo

Al artista franquino Herminio Álvarez, Herminio para el gran público y Memi para los suyos, le resulta muy difícil entrar en la Casa de Arte Mohíces y mostrar el trabajo de su tío Ángel Fernández sin emocionarse. Ayer no fue una excepción. Le enorgullece que el Ayuntamiento de El Franco haya dado un espacio preferente a la obra de quien fue su primer y gran referente y también tener una sala a su lado: "Una de mis grandes ilusiones es saber que esto se va a quedar aquí eternamente, lo que hizo el Ayuntamiento no se me olvidará en la vida".

Con la emoción del creador de La Caridad empezó la primera visita guiada del ciclo "Universo Herminio", que este sábado se estrenó en La Caridad y que llega para quedarse. "El maestro está animado a hacer estas visitas y como llevábamos mucho tiempo con ganas de hacerlo, las pusimos en marcha. El lujo de esta visita es que el maestro es el guía", señala la alcaldesa, Cecilia Pérez, que no se perdió la primera cita. La idea es celebrar dos al mes, en los dos últimos sábados. Las de enero se completaron con rapidez y empiezan a reservarse las de febrero.

"Impresionante"

En los últimos años y en ocasiones especiales se organizaron algunas visitas puntuales, pero es la primera vez que se oferta un ciclo estable como este. La coañesa Minerva Méndez no perdió tiempo y reservó plaza en cuanto vio la propuesta. "Intentamos venir en en otras ocasiones y siempre estaba el aforo completo", señala, encantada con la oportunidad. "Es total y absolutamente recomendable la experiencia y espero que se mantenga por los siglos de los siglos. Es impresionante y Herminio es un personaje muy característico y muy querido, con muchas experiencias que contar", explicó. Además, no solo disfrutó con la obra de Herminio, sino que se quedó sorprendida al descubrir la obra de Ángel Fernández.

Precisamente en la sala dedicada al ferreiro comienza esta visita. "Probablemente no existe en el mundo ningún ferreiro que hiciera algo así", señaló Herminio mientras mostraba las piezas de su tío. "Es algo fuera de serie, impresiona que un ferreiro de pueblo hiciera algo así", apunta con orgullo. A renglón seguido se puso a contar anécdotas de los años de compartió con su tío, como aquellas tardes de domingo en las que juntos buscaban el movimiento continuo. "Fue una experiencia maravillosa", señaló antes de adentrarse en la sala con sus obras, donde habló de magnetismo y contó infinidad de curiosidades.

Tras conocer la planta baja de la Casa de Arte Mohíces, la visita al "Universo Herminio" se adentró en su "santuario", su estudio creativo. "La idea es que Herminio muestre la planta baja del taller, que tiene a modo de sala de exposiciones y después pasar a la primera planta, para conocer sus ingenios o su silla de pensar. Esta parte tiene un gran interés", señala la alcaldesa, que confía en poder celebrar muchas visitas "mientras Herminio tenga voluntad de hacerlo". Y concluye: "Lo importante es que él está y puede enseñar esto a todo el mundo".