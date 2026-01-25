Luis Laria, ante las críticas por el rescate de focas: "Los animales peligrosos somos nosotros"

El video dura apenas dos minutos. Un cachorro de foca gris es recogido con cariño en una playa del Occidente, la de Cadavedo, para su traslado y estudio. Las imágenes, previsiblemente, no buscan agradar a todos. Y quien las difunde lo sabe. "Ante la poca sintonía que sabía iba a generar...", admite el gerente de la Coordinadora para el Estudio de Especies Marinas, Luis Laria, consciente de que cada gesto de intervención en la naturaleza despierta bandos enfrentados y juicios rápidos.

Lo que no esperaba Laria es que el debate volviera a instalarse, a su juicio, en el mismo lugar de siempre: la opinión sin lectura, el comentario sin contexto. "Es muy curioso hablar sobremanera sin leer", apunta con ironía amarga. Por eso decide hacer público no solo el video, sino también un mensaje privado enviado a uno de sus críticos más airados. Un gesto deliberado: "sacar a la luz lo que normalmente queda en la trastienda de las redes".

El verdadero trasfondo

En ese mensaje emerge el verdadero trasfondo. La semana anterior, relata Luis Laria, dos pescadores de caña apedrearon a una cría de foca similar en Valdés. La justificación fue tan simple como alarmante: el animal habría, presuntamente, "atacado" a un hombre de 80 años. El testigo del suceso, un amigo del gerente de la Cepesma, añade un matiz inquietante: uno de los agresores tendría las facultades mentales mermadas.

Días después, el encuentro fortuito en el aparcamiento de un restaurante derivó en una discusión "muy seria", relata Laria. Hubo reproches, hubo advertencias y hubo una denuncia que no llegó a producirse, frenada por "ruegos familiares" y por la promesa de no repetir los hechos. "Prometí denunciar si conocía algún hecho similar en el futuro", explica. No era la primera vez que algo así ocurría en Luarca. La memoria local aún conserva otro episodio: una foca apaleada en esa misma playa, hoy disecada y expuesta (o, al menos, lo estuvo) en el Museo de Ciencias de Madrid.

La gran paradoja

El gerente es consciente de la paradoja. Sabe que para los puristas, los que defienden la no intervención absoluta, este tipo de publicaciones resultan provocadoras. Pero no le importa. De hecho, redobla la apuesta: las imágenes también fueron enviadas a una de las hijas del hombre que lanzó las piedras: "Para que se den cuenta de que los animales peligrosos somos nosotros", dice Laria.

La crónica no va solo de una foca gris ni de un rescate en una playa asturiana. Va, dice Luis Laria, de cómo miramos a la naturaleza y de cómo reaccionamos cuando nos incomoda. Va de una sociedad que se dice sensibilizada, pero que a veces responde con piedras. Y va, sobre todo, de una convicción clara: quienes se consideran naturalistas, dice el gerente de la Cepesma, deben buscar nuevas pautas, cambiar comportamientos sociales y "dar la cara hablando claro".

