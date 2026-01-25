Por qué Puerto de Vega cuelga el lleno gracias al rock and roll

La Casa de Cultura de Puerto de Vega acogió este sábado la esperada presentación del documental sobre el Festival Unirock, una iniciativa que resume más de cuatro décadas de música, compromiso vecinal y memoria colectiva surgida en una localidad "de apenas 1.500 habitantes y capaz, sin embargo, de proyectarse mucho más allá" de sus límites geográficos.

En la presentación de "El sonido del pueblo, pasado, presente y futuro" fue la idea que sobrevoló toda la presentación de un trabajo concebido, tal y como señalaron sus impulsores, "con mucho cariño, lleno de recuerdos, lleno de música y, sobre todo, lleno de personas que han puesto su alma para hacerlo posible".

Belén Lobeto y Patricia Gosende se abrazan en un momento del acto. / Ana M. Serrano

El acto reunió a vecinos, participantes en el documental, representantes institucionales y amantes de la música rock que quisieron acompañar un estreno cargado de emoción y orgullo compartido. De hecho, el salón de la Casa de Cultura de Puerto de Vega colgó el lleno.

El valor de una iniciativa "de la base"

Entre las autoridades presentes se encontraban la directora general de Participación Ciudadana del Principado de Asturias, Nuria Fernández; el jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana, Nicanor Fernández; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Navia, Adolfo Pérez; así como otros representantes políticos del concejo, como la edil socialista Marga Suárez. Todos ellos coincidieron en subrayar el "valor" de una iniciativa cultural nacida desde abajo, desde el esfuerzo vecinal, y con un impacto que trasciende lo local.

Público durante la presentación del documental. / Ana M. Serrano

El teniente de alcalde de Navia destacó el apoyo continuado del Ayuntamiento a proyectos culturales que, como Unirock, "nacen del esfuerzo del pueblo y tienen un impacto local enorme".

Reivindicó la organización del festival y recordó que el espíritu rock de Puerto de Vega no solo tiene pasado, sino también presente y futuro, especialmente por la implicación de la gente joven y de los niños que ya esperan cada año la llegada del festival como una cita señalada.

Un ejemplo para las zonas rurales

Por su parte, Nuria Fernández puso el acento en el carácter ejemplar del proyecto. Se mostró "orgullosísima" de que una iniciativa de estas características se haga en Asturias y, muy especialmente, en el occidente asturiano.

Subrayó que el documental es una prueba de cómo la cultura y la música pueden unir a todo un pueblo y convertirse en un testimonio para otras zonas rurales. "Esto demuestra que la vida en los pueblos puede tener una dimensión que va mucho más allá de su tamaño", afirmó y comprometió, además, el respaldo económico del Principado a este tipo de proyectos de participación ciudadana.

Los vecinos de Puerto de Vega Jesús Gión y Amalia Ramos, durante el acto. / Ana M. Serrano

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de la directora del documental, Belén Lobeto, quien hizo el trabajo y confesó la presión y la responsabilidad de condensar más de cuarenta años de historia a través de las voces de unas setenta personas entrevistadas.

Explicó que el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una recopilación de historias, emociones y recuerdos que van más allá de la música. "Es un documental que me ha hecho llorar y reír, porque al final habla del espíritu de un pueblo", señaló. Lobeto agradeció el apoyo personal y técnico de la asociación, que hizo posible sacar adelante el trabajo.

Poco descanso y reuniones interminables

El cierre del bloque de intervenciones corrió a cargo de José Carlos Peláez, presidente de la asociación cultural organizadora del Unirock, quien reivindicó el trabajo voluntario, las horas robadas al descanso, las reuniones interminables y el compromiso constante de socios, músicos, colaboradores y vecinos.

Recordó el "papel fundamental" de los músicos como alma del festival, de los medios especializados "que siempre apoyaron el proyecto" y de los establecimientos del pueblo que colaboran cada año.

José Carlos García durante su intervención, con una foto de fondo de los primeros rocheros que impulsaron la primera etapa del Festival. / Ana M. Serrano

Especial mención dedicó a los llamados "históricos del Unirock", aquellos hombres y mujeres que hace más de cuarenta años se atrevieron a soñar con llevar un festival de rock a un pueblo pequeño, luchando contra viento y marea y sin apenas apoyos. "De esa solidaridad nació todo esto", afirmó. García defendió que el espíritu del Unirock no es solo el de una asociación, sino el del propio Puerto de Vega y valoró el trabajo de personas como el fotógrafo Jorge Novales y el abogadoJulio González, que luchó para que la SGAE no pusiera en riesgo la continuidad del encuentro musical.

El acto también sirvió para rendir homenaje a Mario Herrero y Jaime López, fallecidos recientemente.

La viuda de Mario Herrero, Sofía Vilasboas, se dirige al público durante para agradecer al apoyo con las fotos de Jaime López y Mario Herrero al fondo.. / Ana M. Serrano

El documental dura dos horas y media y la asociación tiene más información sobre la distribución y visionado público en varias plataformas de acceso libre.