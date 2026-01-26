Coaña a la plantilla de Ence en su lucha contra los despidos: "Les expresamos nuestro más firme apoyo"

"Rechazamos la situación de incertidumbre y preocupación que están viviendo los trabajadores y sus familias, e instamos a la empresa a que a través del diálogo con los representantes de los trabajadores encuentren una solución que garantice la viabilidad de la planta y el empleo de las familias de Coaña y de toda la comarca", señala la declaración institucional aprobada hoy en Coaña en defensa de los trabajadores de Ence. La plantilla inicia mañana una huelga en rechazo a los despidos planteados por la compañía papelera.

En la declaración aprobada por unanimidad también se pide al Gobierno del Principado "que medie entre la empresa y los trabajadores para encontrar un acuerdo que permita superar las actuales dificultades y asegure el futuro de la biofábrica de Ence en Navia, como referente industrial de primer orden en nuestra comarca".

El consistorio deja claro que el municipio coañés "está al lado de los trabajadores de Ence Navia y no permitiremos que se les deje solos en esta lucha". Y concluyen: "Exigimos diálogo, acuerdos y soluciones concretas para garantizar el futuro de nuestra comarca".

Aunque la planta de Ence está geográficamente instalada en Navia, se ubica muy próxima a Coaña y son muchos los vecinos afectados por esta situación de incertidumbre que vive la plantilla.