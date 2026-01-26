Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

Coaña a la plantilla de Ence en su lucha contra los despidos: "Les expresamos nuestro más firme apoyo"

El Ayuntamiento coañés aprobó una declaración institucional en la que insta a la empresa a replantear su decisión del ERE

Imagen de la planta tomada desde Coaña.

Imagen de la planta tomada desde Coaña. / ENCE

T. Cascudo

Coaña

"Rechazamos la situación de incertidumbre y preocupación que están viviendo los trabajadores y sus familias, e instamos a la empresa a que a través del diálogo con los representantes de los trabajadores encuentren una solución que garantice la viabilidad de la planta y el empleo de las familias de Coaña y de toda la comarca", señala la declaración institucional aprobada hoy en Coaña en defensa de los trabajadores de Ence. La plantilla inicia mañana una huelga en rechazo a los despidos planteados por la compañía papelera.

En la declaración aprobada por unanimidad también se pide al Gobierno del Principado "que medie entre la empresa y los trabajadores para encontrar un acuerdo que permita superar las actuales dificultades y asegure el futuro de la biofábrica de Ence en Navia, como referente industrial de primer orden en nuestra comarca".

El consistorio deja claro que el municipio coañés "está al lado de los trabajadores de Ence Navia y no permitiremos que se les deje solos en esta lucha". Y concluyen: "Exigimos diálogo, acuerdos y soluciones concretas para garantizar el futuro de nuestra comarca".

Noticias relacionadas

Aunque la planta de Ence está geográficamente instalada en Navia, se ubica muy próxima a Coaña y son muchos los vecinos afectados por esta situación de incertidumbre que vive la plantilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  3. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

Coaña a la plantilla de Ence en su lucha contra los despidos: "Les expresamos nuestro más firme apoyo"

Coaña a la plantilla de Ence en su lucha contra los despidos: "Les expresamos nuestro más firme apoyo"

Zara revienta los precios con la bomber de lino definitiva: de casi 90 euros a algo más de 35

Zara revienta los precios con la bomber de lino definitiva: de casi 90 euros a algo más de 35

La Alcaldesa defiende la "transformación" de Gijón y rechaza las "lecciones" de la oposición, que habla de "abandono"

La Alcaldesa defiende la "transformación" de Gijón y rechaza las "lecciones" de la oposición, que habla de "abandono"

Nervios en Lidl por conseguir, antes de que se agote, la nueva bandeja de bambú en escalera para servir

Nervios en Lidl por conseguir, antes de que se agote, la nueva bandeja de bambú en escalera para servir

Los geriátricos de Asturias se enchufan a internet

Los geriátricos de Asturias se enchufan a internet

Somiedo estrenará pronto su nuevo centro de día tras una inversión de 400.000 euros

Somiedo estrenará pronto su nuevo centro de día tras una inversión de 400.000 euros

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten
Tracking Pixel Contents